Kto może skorzystać

Program PFRON "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" został stworzony z myślą o osobach z najcięższymi ograniczeniami w poruszaniu się. Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić konkretne i restrykcyjne warunki:

Reklama

Wnioskodawca musi poruszać się wyłącznie na wózku inwalidzkim i posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

i posiadać ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie może sprzedać pojazdu przez 60 miesięcy od otrzymania dopłaty ani przebywać w całodobowej placówce opiekuńczej.

od otrzymania dopłaty ani przebywać w całodobowej placówce opiekuńczej. Program wyklucza osoby, które potrafią samodzielnie przesiąść się z wózka na fotel samochodu lub mają zaległości wobec PFRON.

Ile można dostać

Zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością to ogromny wydatek. Często przekraczający możliwości finansowe rodziny. Właśnie dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) uruchomił program "Samodzielność–Aktywność–Mobilność!", który umożliwia uzyskanie nawet kilkuset tysięcy złotych dopłaty do zakupu auta. W sierpniu rusza kolejna tura naboru wniosków. Oto kwoty, jakie można w jego ramach otrzymać:

Rodzaj zakupu Cena pojazdu Maksymalny % dopłaty Kwota przykładowa Auto dla kierowcy do 150 000 zł 80 % 120 000 zł 150–250 000 zł 50 % nadwyżki +50 000 zł 250–300 000 zł 30 % nadwyżki +15 000 zł Auto dla pasażera do 130 000 zł 85 % 110 500 zł 130–200 000 zł 50 % nadwyżki +35 000 zł 200–230 000 zł 30 % nadwyżki + 9 000 zł

Maksymalnie można uzyskać 185 000 zł (kierowca) lub 154 500 zł (pasażer)przy cenie auta odpowiednio 300 000 zł lub 230 000 zł .

Terminy naboru w 2025 r.

Program "Samodzielność–Aktywność–Mobilność!" działa już od kilku lat i z każdą kolejną edycją cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2025 roku przewidziano dwie tury składania wniosków, z których pierwsza – marcowa – została już zakończona.

Druga tura naboru w tym roku rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia 2025 roku, do godziny 23:59. To ostatnia szansa w tym roku, by ubiegać się o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszenia trafiają do rankingu, który opiera się na systemie punktowym. Pod uwagę brane są m.in. wiek wnioskodawcy, liczba osób z niepełnosprawnościami w gospodarstwie domowym oraz kolejność złożenia wniosku. Dlatego warto działać szybko – im wcześniej prześlesz dokumenty, tym większe szanse na pozytywną decyzję.

Jak złożyć wniosek krok po kroku

Przygotuj profil zaufany lub podpis kwalifikowany (konieczny do logowania w SOW). Zeskanuj wymagane dokumenty: orzeczenie o niepełnosprawności, wzór zaświadczenia lekarskiego, prawo jazdy kat. B (jeśli dotyczy) i wstępną ofertę auta. Wejdź na sow.pfron.org.pl i wybierz usługę "Mobilność osób z niepełnosprawnością". Wypełnij formularz, dołącz skany i wyślij wniosek. Oczekuj na decyzję (PFRON ma 45 dni od zakończenia naboru). Po pozytywnym rozpatrzeniu podpiszesz umowę ważną 15 miesięcy.

Najczęstsze pytania

Czy można kupić auto starsze niż 6 lat?

Nie, samochód używany nie może być starszy niż sześć lat licząc od daty pierwszej rejestracji.

Co, jeśli zabraknie środków w I turze?

Warto złożyć wniosek ponownie w sierpniu – każda tura ma osobną pulę pieniędzy.

Gdzie uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku?

Można skorzystać z bezpłatnego wsparcia pracowników oddziałów PFRON lub infolinii SOW.

Dzięki programowi "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" osoby z niepełnosprawnością zyskują realną szansę na większą niezależność, a sierpniowy nabór otwiera kolejne okno dofinansowań. Jeśli spełniasz warunki – przygotuj dokumenty i złóż wniosek online, zanim wyczerpie się tegoroczna pula środków.