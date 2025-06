Tygodniowy wyjazd ze śniadaniami na Cyprze można zorganizować już od 1,2 tys. zł, a za all inclusive na Korfu zapłacimy od 2 tys. zł.

Wśród innych atrakcyjnych opcji warto rozważyć choćby hiszpańskie Lloret de Mar (1,6 tys. zł ze śniadaniem) lub Rimini we Włoszech, gdzie koszt pakietu Lot+Hotel to nawet 1 tys. zł.

Wypoczynek na urlopie 2025: w czerwcu taniej i bez tłoków

– Mniej zatłoczone plaże, komfortowe temperatury oraz niższe ceny lotu i hotelu w pakiecie dynamicznym sprawiają, że wakacyjna podróż w czerwcu może być strzałem w dziesiątkę. To jeden z najlepszych momentów w roku na podróżowanie: pogoda w popularnych kierunkach dopisuje, odwiedzających jest jeszcze stosunkowo niewielu, a ceny last minute potrafią naprawdę pozytywnie zaskoczyć.

– Czerwiec to atrakcyjny czas, by cieszyć się wakacyjnym klimatem w komfortowych warunkach – tłumaczy Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w Grupie eSky.

Które kierunki warto wziąć pod uwagę, planując czerwcowy urlop last minute? Eksperci internetowego biura podróży eSky.pl przeanalizowali elastyczne oferty z różnych krajów i wskazali te najkorzystniejsze dla domowego budżetu.

Malta. Choć Malta nie jest największą wyspą Morza Śródziemnego, to jej różnorodna oferta pozwala zorganizować wypoczynek na każdy gust. Qawra i sąsiednia Bugibba szczycą się rozbudowaną infrastrukturą turystyczną, szeroką bazą noclegową i dostępem do nadmorskiej promenady.

Natomiast Mellieha ma jedną z najdłuższych plaż na Malcie z łagodnym zejściem do morza, dzięki czemu jest częstym wyborem wśród rodzin. Z kolei Sliema to połączenie miejskiego krajobrazu, w tym butików i kawiarni, z wakacyjnym klimatem i zatoczkami między nabrzeżami.

Na tygodniowe wakacje do Qawry między sierpniem a wrześniem wyjedziemy już za 1,6 tys. zł (śniadanie) lub 3 tys. zł (all inclusive) – w cenie już są loty i zakwaterowanie. Dla porównania Mellieha oferuje wyjazdy z przelotem i siedmioma noclegami od 2,2 tys. zł ze śniadaniem oraz 3,8 tys. zł w przypadku all inclusive.

Cypr. Cypr jest kolejną wyspą, która zachwyca pogodą przez większą część roku. W Pafos podróżni mają dostęp do piaszczystych wybrzeży z możliwością zwiedzania ruin i zabytkowych willi, a na Larnakę mogą postawić ci, którzy cenią wygodę – wizytówką miasta są promenada z palmami i szeroka plaża miejska z licznymi restauracjami w okolicy.

Protaras po wschodniej stronie wyspy przyciąga plażami z błękitną flagą i atmosferą rodzinnego kurortu, podczas gdy tętniący życiem Limassol będzie ciekawym wyborem, by połączyć wakacyjny odpoczynek z energią miasta.

Loty i siedem nocy w Pafos w okresie sierpień-wrzesień zarezerwujemy już za 1,3 tys. zł w opcji ze śniadaniem lub 2,4 tys. zł w formule all inclusive Z kolei Protaras kusi ofertami od 1,5 tys. zł (śniadanie) i 2,5 tys. zł (all inclusive), natomiast Limassol za tygodniowy wypoczynek ze śniadaniem zapłacimy od 1,7 tys. zł lub od 2,7 tys. zł przy wyborze pakietu all inclusive.

– W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój połączeń lotniczych z Polski na Cypr i Maltę, zwłaszcza z portów regionalnych. Dostępność tych tras pozwala w pełni wykorzystać potencjał pakietów łączących przelot z dużą bazą hotelową, co umożliwia zaplanowanie wakacji na miarę naszych potrzeb i budżetu. Podróżni coraz częściej wybierają taką formułę, bo nie są ograniczeni terminami i specyfiką wyjazdów czarterowych, czyli ustalonymi rozkładami w mniej korzystnych godzinach. Sami mogą decydować, kiedy, skąd i o jakiej porze dnia lecą, jak długo zostają, gdzie nocują i jak się odżywiają – mówi Jarosław Grabczak z internetowego biura podróży eSky.pl.

Urlop i wypoczynek w czerwcu: Grecja

Za sprawą gwarantowanej pogody, pięknych plaż, a także pysznej kuchni i przyjaznej atmosfery Grecja od lat utrzymuje się w ścisłej wakacyjnej czołówce. Korfu to wyspiarski pewniak, który urzeka bujną roślinnością i spokojniejszym tempem życia.

Na kontynencie atrakcyjnymi kierunkami są półwyspy, takie jak Peloponez i Chalkidiki. Oba będą interesującą opcją dla tych, którzy chcą połączyć wypoczynek nad wodą z łatwym dostępem do lokalnych tawern i pobliskich miasteczek. Dobrym pomysłem na podróż będzie także Riwiera Olimpijska rozciągająca się u stóp masywu Olimpu, która oferuje pobyt z widokiem na góry oraz piaszczyste plaże i dobrze rozwiniętą bazę noclegową.

Zielone Korfu kusi niskimi cenami: pakiet z lotem i siedmioma noclegami ze śniadaniem to koszt od 1,2 tys. zł, natomiast pełne all inclusive – od 2 tys. zł za osobę.

Wakacje na kontynentalnym Peloponezie ze śniadaniem będą kosztować nawet 1,6 tys. zł, a w przypadku all inclusive trzeba liczyć się z wydatkiem od 2,4 tys. zł. Z kolei tygodniowy pobyt na Riwierze Olimpijskiej z przelotem i śniadaniami można zaplanować od 1,5 tys. zł, natomiast za pakiet all inclusive zapłacimy od 3 tys. zł.

Urlop i wypoczynek w czerwcu: Hiszpania

Hiszpania to kwintesencja wakacyjnego odpoczynku, a kraj na Półwyspie Iberyjskim co roku przyciąga miliony odwiedzających roku. Na Costa Brava na uwagę zasługuje tętniące życiem Lloret de Mar, a na Costa Blanca – Benidorm z długimi kąpieliskami i imponującą panoramą.

Mniej znane Castellon de la Plana w regionie Walencji spodoba się zwolennikom spokojniejszej atmosfery i poszukiwaczom mniej zatłoczonych plaż. Na Costa del Sol warto rozważyć Benalmadenę z mariną i widokami z kolejki linowej. Natomiast wśród wysp dominują Majorka i Teneryfa, które niezależnie od sezonu oferują wypoczynek w słońcu.

Tygodniowy pobyt w Lloret de Mar z przelotem i zakwaterowaniem ze śniadaniem można zarezerwować już od 1,6 tys. zł, natomiast za formułe all inclusive zapłacimy od 2 tys. zł.

W Benidorm ceny zaczynają się od 2 tys. zł w opcji ze śniadaniem i od 2,3 tys. zł przy wyżywieniu all inclusive. Z kolei na Majorce, jednej z najczęściej wybieranych wysp w sezonie letnim, tygodniowe wakacje ze śniadaniami to koszt od 2,4 tys. zł, podczas gdy na all inclusive trzeba wydać co najmniej 2,8 tys. zł.

Czerwcowy urlop i wypoczynek: Włochy

Bogatą ofertą wakacyjną mogą pochwalić się Włochy: od klasycznych plaż nad Morzem Adriatyckim po wyspiarskie klimaty i górskie jeziora. W Rimini na Riwierze Adriatyckiej znajdziemy nie tylko dobrze zorganizowane plaże, ale też intensywne życie nocne.

Południowa Apulia – z popularnym Bari na czele – oraz Kalabria to propozycje dla osób ceniących intensywne słońce i śródziemnomorski klimat. Na Sardynii wrażenie robią dzikie zatoki i turkusowa woda, a na myśl o Jeziorze Garda ukazują się nam alpejskie krajobrazy, urocze miasteczka i możliwość aktywnego spędzania czasu.

Włoska część Adriatyku niezmiennie kusi korzystnymi cenami, gdyż tygodniowy wyjazd do Rimini w opcji ze śniadaniem można zorganizować już od 1 tys. zł, a za all inclusive zapłacimy tu od 2 tys. zł. Natomiast siedem nocy z przelotem i śniadaniami w Apulii i Kalabrii to koszt od 1,3-1,4 tys. zł.

Jednocześnie pakiety all inclusive zaczynają się odpowiednio od 2,3 tys. zł i 2,9 tys. zł za osobę.