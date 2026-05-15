Trump traci cierpliwość wobec Iranu. Ceny ropy natychmiast poszły w górę

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 12:20
Ceny ropy naftowej w USA rosną. Inwestorzy śledzą wydarzenia w Zatoce Perskiej. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jego cierpliwość wobec Iranu kończy się, ponieważ wciąż utrzymują się obawy dotyczące ataków na statki w cieśninie Ormuz.

Ceny ropy 15 maja

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 2 proc. do 103,21 dolarów.

Cena Brent na ICE na lipiec rośnie o 1,69 proc. do 107,52 dolarów za baryłkę.

W tym tygodniu cena ropy Brent wzrosła o prawie 6 proc., natomiast WTI o ponad 7 proc.

Spotkanie na szczycie USA i Chiny

Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji Fox News, że przywódca Chin zaoferował mu pomoc w zakończeniu wojny z Iranem. Miał też obiecać, że nie wyśle temu krajowi broni. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent, który towarzyszy Trumpowi w Pekinie, oświadczył, że Chiny zrobią co mogą, by otworzyć blokowaną przez Iran cieśninę Ormuz.

Trump powiedział, że Chiny chcą kupować ropę od Stanów Zjednoczonych. Biały Dom poinformował, że Trump i Xi zgodzili się co do konieczności utrzymania otwartego szlaku żeglugowego.

Broń jądrowa nie dla Iranu

Trump powiedział, że razem z Xi Jinpingiem, zgadzają się, iż Iran nie może uzyskać broni jądrowej. Prezydent USA powiedział, że jego cierpliwość wobec Iranu się kończy.

Przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer powiedział w wywiadzie dla Bloomberga w piątek, że Chiny podchodzą bardzo pragmatycznie do zaangażowania we współpracę z Iranem i że dla Chin ważne jest otwarcie cieśniny Ormuz. „Ze względu na to, że szczyt w Pekinie nie przyniósł przełomu w sprawie Iranu, uwaga rynku ponownie skupiła się na impasie i blokadzie cieśniny Ormuz, z ryzykiem ponownej eskalacji militarnej” – powiedziała Vandana Hari, założycielka firmy zajmującej się analizą rynku ropy naftowej Vanda Insights.

Przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 statków

W czwartek zgłoszono przejęcie statku przez irański personel u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich i skierowanie go na wody irańskie, a indyjski statek towarowy przewożący bydło z Somalii do Zjednoczonych Emiratów Arabskich został zatopiony w środę u wybrzeży Omanu.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że od środy wieczorem przez cieśninę Ormuz przepłynęło 30 statków, co wciąż jest liczbą znacznie niższą od 140, które były typową liczbą przepływów dziennych przed wojną, ale jeśli ta liczba się potwierdzi, będzie to znaczny postęp w trwającym impasie.

Ograniczona podaż pompuje ceny ropy

Yang An, analityk z Haitong Futures, powiedział, że głównym czynnikiem wpływającym na ceny ropy naftowej jest nadal ograniczona podaż. „Ceny ropy wahały się w czwartek kilkukrotnie, ale zamknęły się blisko dziennego maksimum. Statki przepływające przez cieśninę złagodziły pewne obawy rynkowe, ale nie na tyle, aby zmienić silny trend napędzany ograniczoną podażą” – powiedział.

Źródło PAP
