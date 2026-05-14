Dziennik Gazeta Prawana logo

Kara za wyrzucanie śmieci w plastikowych workach. Lokatorzy dostają ostrzeżenia ze spółdzielni

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 16:35
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
śmieci
Coraz więcej miast zakazuje wyrzucania śmieci w plastikowych workach/Shutterstock
Wiele osób może być zaskoczonych, ponieważ wyrzucanie śmieci w plastikowych, specjalnie do tego przeznaczonych workach to oczywistość. Tymczasem coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych ostrzega mieszkańców przed wyrzucaniem bioodpadów w plastikowych workach. Od 1 lipca 2026 r. będą grozić za to kary.

Jak informuje portalsamorzadowy.pl od 1 lipca 2026 r. w regionie leszczyńskim obowiązywać będzie całkowity zakaz wyrzucania bioodpadów w workach, także biodegradowalnych.

Bioodpady - bez worków plastikowych

Jak donosi Gostyn24.pl, w jednej z wiat śmietnikowych Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znaleziono bioodpady wyrzucone w plastikowych workach. Spółdzielnia przypomniała lokatorom, że już niedługo takie bioodpady - resztki jedzenia, obierki, fusy czy inne odpady organiczne - muszą trafiać luzem do brązowych pojemników. W przeciwnym wypadku lokatorom będą grozić kary. Nowy regulamin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadza całkowity zakaz wyrzucania bioodpadów w workach, także tych oznaczonych jako "bio" czy "biodegradowalne" - podaje portalsamorzadowy.pl.

Eksperci wybrali najlepsze masło w supermarketach. Znajdziesz je w popularnej sieci
Eksperci wybrali najlepsze masło w supermarketach. Znajdziesz je w popularnej sieci

Dlaczego zakazuje się używania worków "biodegradowalnych"?

Nawet worki oznaczone jako "biodegradowalne" czy "kompostowalne" rozkładają się znacznie wolniej niż odpady organiczne i zakłócają proces kompostowania w instalacjach przemysłowych. Często są też mylone ze zwykłą folią, co zanieczyszcza frakcję bio.

Ile może wynieść kara za wyrzucanie odpadów bio w workach?

Za wrzucenie bioodpadów w worku (nawet BIO) grozi kara podwyższonej opłaty za śmieci (często 2-4 razy wyższa), która w zabudowie wielorodzinnej może obciążyć wszystkich mieszkańców budynku.

Gdzie obowiązują nowe przepisy?

Od 1 lipca 2026 r. - a w niektórych miejscach już od 1 kwietnia 2026 r. - w regionach takich jak Wielkopolska (region leszczyński), Poznań, Gdynia czy Serock, bioodpady muszą trafiać do brązowych pojemników wyłącznie luzem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: odpadyśmiecikara
Powiązane
Ważny obowiązek dla firm, czasu coraz mniej. ZUS podał termin
Ważny obowiązek dla firm, czasu coraz mniej. ZUS podał termin
Waloryzacja subkonta ZUS w górę o ponad 10 proc. GUS podaje szczegóły
Waloryzacja subkonta ZUS w górę o ponad 10 proc. GUS podaje szczegóły
Via Carpatia z opóźnieniem. GDDKiA zerwała kontrakt z wykonawcą
Via Carpatia z opóźnieniem. GDDKiA zerwała kontrakt z wykonawcą
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKara za wyrzucanie śmieci w plastikowych workach. Lokatorzy dostają ostrzeżenia ze spółdzielni »
Zobacz
|
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Quiz. Test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
śmieci
Kara za wyrzucanie śmieci w plastikowych workach. Lokatorzy dostają ostrzeżenia ze spółdzielni
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj