Kara za wyrzucanie śmieci w plastikowych workach. Lokatorzy dostają ostrzeżenia ze spółdzielni

Jak informuje portalsamorzadowy.pl od 1 lipca 2026 r. w regionie leszczyńskim obowiązywać będzie całkowity zakaz wyrzucania bioodpadów w workach, także biodegradowalnych.

Bioodpady - bez worków plastikowych

Jak donosi Gostyn24.pl, w jednej z wiat śmietnikowych Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znaleziono bioodpady wyrzucone w plastikowych workach. Spółdzielnia przypomniała lokatorom, że już niedługo takie bioodpady - resztki jedzenia, obierki, fusy czy inne odpady organiczne - muszą trafiać luzem do brązowych pojemników. W przeciwnym wypadku lokatorom będą grozić kary. Nowy regulamin Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wprowadza całkowity zakaz wyrzucania bioodpadów w workach, także tych oznaczonych jako "bio" czy "biodegradowalne" - podaje portalsamorzadowy.pl.

Dlaczego zakazuje się używania worków "biodegradowalnych"?

Nawet worki oznaczone jako "biodegradowalne" czy "kompostowalne" rozkładają się znacznie wolniej niż odpady organiczne i zakłócają proces kompostowania w instalacjach przemysłowych. Często są też mylone ze zwykłą folią, co zanieczyszcza frakcję bio.

Ile może wynieść kara za wyrzucanie odpadów bio w workach?

Za wrzucenie bioodpadów w worku (nawet BIO) grozi kara podwyższonej opłaty za śmieci (często 2-4 razy wyższa), która w zabudowie wielorodzinnej może obciążyć wszystkich mieszkańców budynku.

Gdzie obowiązują nowe przepisy?

Od 1 lipca 2026 r. - a w niektórych miejscach już od 1 kwietnia 2026 r. - w regionach takich jak Wielkopolska (region leszczyński), Poznań, Gdynia czy Serock, bioodpady muszą trafiać do brązowych pojemników wyłącznie luzem.