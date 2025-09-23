Dla wielu pracowników nadchodzący przełom października i listopada może przynieść miłą niespodziankę w postaci długiego weekendu. Zgodnie z informacjami serwisu "Super Biznes", polskie przepisy Kodeksu pracy dają zatrudnionym prawo do dodatkowego dnia wolnego. Co istotne, w wielu przypadkach nie trzeba składać żadnego wniosku.

Dlaczego 1 listopada 2025 roku to wyjątkowa data?

Uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, w 2025 roku wypada w sobotę. To kluczowa informacja, ponieważ zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto, które nie wypada w niedzielę, automatycznie zmniejsza wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny dla swoich pracowników, aby wyrównać ten ubytek w wymiarze godzin pracy.

Jest to automatyczne prawo, które przysługuje pracownikom, dlatego w większości przypadków nie trzeba składać oddzielnego wniosku o urlop. Dodatkowy dzień wolny ma zrekompensować to, że święto wypadło w weekend.

Kiedy i na jakich zasadach otrzymasz dodatkowy dzień wolny?

Moment, w którym pracownicy otrzymają ten dodatkowy dzień wolny, jest uzależniony od obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Jak podaje "Super Biznes", w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego dodatkowy dzień wolny powinien przypaść w listopadzie. Natomiast w firmach, które stosują dłuższe okresy, na przykład kwartalny, pracodawca może zdecydować o wyznaczeniu wolnego na piątek, 31 października 2025 r. Taka decyzja może pozwolić wielu osobom na cieszenie się długim weekendem od piątku do poniedziałku.

Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy. Informacja o wybranym dniu wolnym powinna zostać zawarta w regulaminie lub w specjalnym zarządzeniu firmy.

A co, jeśli pracodawca nie da wolnego?

Jeśli pracodawca nie da wolnego za święto przypadające w sobotę jest to traktowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Urlop 31 października 2025 r. - co z wnioskami?

Dla osób, które już wcześniej złożyły wnioski urlopowe na 31 października, sytuacja może być nieco bardziej złożona. Jeśli pracodawca zdecyduje się wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święto, może się okazać, że pracownicy będą musieli wycofać swoje wnioski urlopowe. Warto więc wstrzymać się z planami urlopowymi na ten dzień, dopóki firma nie ogłosi oficjalnej decyzji.