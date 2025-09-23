Dla wielu pracowników nadchodzący przełom października i listopada może przynieść miłą niespodziankę w postaci długiego weekendu. Zgodnie z informacjami serwisu "Super Biznes", polskie przepisy Kodeksu pracy dają zatrudnionym prawo do dodatkowego dnia wolnego. Co istotne, w wielu przypadkach nie trzeba składać żadnego wniosku.

Nowe święto państwowe 12 kwietnia! Czy będzie dzień wolny od pracy? Projekt ustawy trafił do Sejmu
Nowe święto państwowe 12 kwietnia! Czy będzie dzień wolny od pracy? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Zobacz również

Dlaczego 1 listopada 2025 roku to wyjątkowa data?

Uroczystość Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, w 2025 roku wypada w sobotę. To kluczowa informacja, ponieważ zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto, które nie wypada w niedzielę, automatycznie zmniejsza wymiar czasu pracy o osiem godzin. W praktyce oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny dla swoich pracowników, aby wyrównać ten ubytek w wymiarze godzin pracy.

Reklama

Jest to automatyczne prawo, które przysługuje pracownikom, dlatego w większości przypadków nie trzeba składać oddzielnego wniosku o urlop. Dodatkowy dzień wolny ma zrekompensować to, że święto wypadło w weekend.

Kiedy i na jakich zasadach otrzymasz dodatkowy dzień wolny?

Moment, w którym pracownicy otrzymają ten dodatkowy dzień wolny, jest uzależniony od obowiązującego w firmie okresu rozliczeniowego. Jak podaje "Super Biznes", w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego dodatkowy dzień wolny powinien przypaść w listopadzie. Natomiast w firmach, które stosują dłuższe okresy, na przykład kwartalny, pracodawca może zdecydować o wyznaczeniu wolnego na piątek, 31 października 2025 r. Taka decyzja może pozwolić wielu osobom na cieszenie się długim weekendem od piątku do poniedziałku.

Ostateczna decyzja należy jednak do pracodawcy. Informacja o wybranym dniu wolnym powinna zostać zawarta w regulaminie lub w specjalnym zarządzeniu firmy.

Reklama

A co, jeśli pracodawca nie da wolnego?

Jeśli pracodawca nie da wolnego za święto przypadające w sobotę jest to traktowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Urlop 31 października 2025 r. - co z wnioskami?

Dla osób, które już wcześniej złożyły wnioski urlopowe na 31 października, sytuacja może być nieco bardziej złożona. Jeśli pracodawca zdecyduje się wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święto, może się okazać, że pracownicy będą musieli wycofać swoje wnioski urlopowe. Warto więc wstrzymać się z planami urlopowymi na ten dzień, dopóki firma nie ogłosi oficjalnej decyzji.