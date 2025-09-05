Nowe święto państwowe 12 kwietnia? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Z inicjatywy posła Adama Lubońskiego klub parlamentarny Polski 2050 złożył projekt ustawy, który ustanawia 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego. Projekt powstał po rozmowach z przedstawicielami władz Związku Inwalidów Wojennych RP.

Poseł Adam Luboński podkreślił, że w kalendarzu świąt państwowych nie figuruje obecnie Dzień Inwalidy Wojennego. Zaznaczył jednocześnie, że sami inwalidzi organizują i celebrują takie obchody 12 kwietnia.

"Ustanowienie 12 kwietnia Dniem Inwalidy Wojennego pozwoli szerzej propagować ich zasługi, a także potrzeby, jakie Państwo Polskie powinno zaspokajać obywatelom, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Polski" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dlaczego 12 kwietnia jako Dzień Inwalidy Wojennego? Data nie jest przypadkowa

Tego dnia w 1919 roku rozpoczął się I Zjazd Zjednoczeniowy Związku Inwalidów Wojennych RP, organizacji, która od ponad stu lat zrzesza i wspiera rannych weteranów, byłych żołnierzy, partyzantów i ich rodziny. Wybór tej daty ma więc także wymiar historyczny i symboliczny, łączący tradycję niepodległościową z pamięcią o ludziach, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność Ojczyzny. To również ważny sygnał społeczny, że inwalidztwo wojenne nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, lecz jest świadectwem niezwykłej siły, hartu ducha i patriotyzmu.

Czy 12 kwietnia będzie dniem ustawowo wolnym od pracy?

12 kwietnia nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że mimo iż data ta została wyznaczona jako święto państwowe, nie będzie się ona wiązać z dodatkowymi przywilejami. W praktyce oznacza to, że wszystkie instytucje publiczne, urzędy, szkoły oraz placówki handlowe będą funkcjonować normalnie.

Dni wolne od pracy 2025 – kalendarz świąt w Polsce

