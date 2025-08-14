Program jest otwarty dla podmiotów prywatnych i publicznych, takich jak firmy, jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł na projekt, jednak nie może przekroczyć 20 tys. zł na pracownika objętego pilotażem. Aby wziąć udział w programie, pracodawca musi spełnić szereg warunków, m.in. prowadzić działalność od co najmniej 12 miesięcy, zatrudniać minimum 75% pracowników na umowę o pracę i objąć projektem co najmniej 50% załogi.

Terminy i etapy programu

Wnioski można składać elektronicznie od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku. Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie opublikowana do 15 października 2025 roku.

Pilotaż podzielono na trzy etapy:

I etap (przygotowanie): Od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.

II etap (testowanie): Od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

III etap (podsumowanie): Do 15 maja 2027 r., kiedy to nastąpi ewaluacja projektu.

Skrócony czas pracy

8-godzinny dzień pracy wprowadzono w Polsce ponad 100 lat temu. Nowe technologie sprawiły, że model ten staje się przestarzały. Skrócenie czasu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracownicy zyskują lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a firmy mogą liczyć na wzrost efektywności, produktywności i kreatywności.