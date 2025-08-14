Program jest otwarty dla podmiotów prywatnych i publicznych, takich jak firmy, jednostki samorządowe, fundacje i stowarzyszenia. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln zł na projekt, jednak nie może przekroczyć 20 tys. zł na pracownika objętego pilotażem. Aby wziąć udział w programie, pracodawca musi spełnić szereg warunków, m.in. prowadzić działalność od co najmniej 12 miesięcy, zatrudniać minimum 75% pracowników na umowę o pracę i objąć projektem co najmniej 50% załogi.

Terminy i etapy programu

Wnioski można składać elektronicznie od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku. Lista projektów, które otrzymają dofinansowanie, zostanie opublikowana do 15 października 2025 roku.

Reklama
Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy. Jaką emeryturę dostanę? Oto kwota
Mam 60 lat i 40 lat stażu pracy. Jaką emeryturę dostanę? Oto kwota

Zobacz również

Pilotaż podzielono na trzy etapy:

  • I etap (przygotowanie): Od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.
  • II etap (testowanie): Od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.
  • III etap (podsumowanie): Do 15 maja 2027 r., kiedy to nastąpi ewaluacja projektu.

Skrócony czas pracy

8-godzinny dzień pracy wprowadzono w Polsce ponad 100 lat temu. Nowe technologie sprawiły, że model ten staje się przestarzały. Skrócenie czasu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracownicy zyskują lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a firmy mogą liczyć na wzrost efektywności, produktywności i kreatywności.