Jedną z możliwości są turnusy rehabilitacyjne, które łączą wypoczynek z terapią zdrowotną. Są one przeznaczone dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które chcą połączyć relaks z poprawą stanu zdrowia. Wyjazdy trwają co najmniej 14 dni, a programy są dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników. Turnusy odbywają się w popularnych miejscowościach wypoczynkowych, zarówno nad morzem, jak i w górach.

Kto może skorzystać i ile można otrzymać?

Aby wziąć udział w takim turnusie, trzeba spełnić kilka warunków:

Reklama

Posiadać ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności .

. Mieć zaświadczenie o niezdolności do pracy .

. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (dla osób samotnych - 65 proc.).

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i sytuacji życiowej. Na przykład, jak podaje Onet, osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kwotę odpowiadającą 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia, co może wynosić około 2600 zł.

Jak złożyć wniosek?

Pomoc finansowa jest przekazywana bezpośrednio organizatorowi turnusu. Aby ją otrzymać, należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR):

Wniosek.

Skierowanie lekarskie.

Kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Decyzja o przyznaniu wsparcia zapada zazwyczaj w ciągu 30 dni.

"Wczasy pod gruszą"

Seniorzy, którzy byli wcześniej zatrudnieni w firmach posiadających Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), mogą skorzystać z programu "wczasy pod gruszą". To świadczenie jest dostępne nie tylko dla osób aktywnych zawodowo, ale również dla emerytów i rencistów tych zakładów.

Wsparcie finansowe jest przyznawane na podstawie regulacji danego zakładu pracy, który określa zasady wypłaty środków z funduszu socjalnego. Wnioskodawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające swoją sytuację materialną, takie jak zaświadczenie o dochodach. Wysokość świadczenia zależy od konkretnego regulaminu obowiązującego w danej instytucji.

Ulgi i zniżki

Oprócz bezpośrednich dopłat, seniorzy mogą korzystać z wielu ulg i zniżek, które znacząco obniżają koszty podróży i zwiedzania. Dotyczą one:

Biletów kolejowych.

Komunikacji miejskiej i regionalnej.

Atrakcji turystycznych, gdzie wiele miejsc oferuje specjalne rabaty dla emerytów i rencistów.

Reklama

Ogólnopolska Karta Seniora

Warto również rozważyć wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest przeznaczona dla osób po 60. roku życia. Karta ta, wydawana przez Stowarzyszenie MANKO, uprawnia do zniżek w wielu miejscach, w tym w:

Sanatoriach.

Instytucjach zdrowia i kultury.

Gabinetach rehabilitacyjnych.

Popularne kierunki na turnusy rehabilitacyjne dla seniorów

Polska oferuje bogatą sieć uzdrowisk i ośrodków rehabilitacyjnych, które są idealnym miejscem na połączenie wypoczynku z terapią zdrowotną. Seniorzy, zwłaszcza ci z orzeczeniem o niepełnosprawności, znajdą wiele możliwości, by zadbać o swoje zdrowie w malowniczych okolicach.

Wśród najczęściej wybieranych kierunków prym wiodą miejscowości zlokalizowane nad morzem oraz w górach. Wybrzeże Bałtyku oferuje świeże powietrze bogate w jod, co sprzyja leczeniu schorzeń dróg oddechowych. Popularne nadmorskie miejscowości to między innymi Kołobrzeg, Ustka, Sarbinowo, Ustronie Morskie, Łeba czy Dziwnówek, gdzie znajdziemy liczne ośrodki oferujące kompleksowe zabiegi rehabilitacyjne.

Dla tych, którzy preferują górskie krajobrazy i mikroklimat, idealne będą uzdrowiska w Sudetach i Beskidach. Ciechocinek, znany z unikalnych tężni solankowych, to jeden z najpopularniejszych kierunków dla osób z problemami reumatycznymi, ortopedycznymi czy układu oddechowego. Inne cenione miejsca to Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój (na Dolnym Śląsku), a także górskie kurorty takie jak Zakopane, Wisła, Ustroń, Świeradów-Zdrój czy Krynica-Zdrój. W tych lokalizacjach seniorzy mogą liczyć na zabiegi z wykorzystaniem wód mineralnych, borowin, a także szeroką gamę fizykoterapii i kinezyterapii.

Warto również wspomnieć o uzdrowiskach specjalizujących się w konkretnych schorzeniach, jak np. Busko-Zdrój czy Nałęczów, które oferują leczenie chorób układu ruchu, układu krążenia czy nerwowego.