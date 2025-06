W piątek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało regulamin naboru do pilotażu „Skrócony czas pracy – to się dzieje”. Określa on szczegółowe warunki uczestnictwa w programie oraz ubiegania się o wsparcie finansowe. Jakie wymogi musi spełnić pracodawca, by przystąpić do naboru? Jak złożyć wniosek i jak będzie przebiegał program skróconego czasu pracy?