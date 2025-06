Wyższe wynagrodzenia zasadnicze dla pracowników samorządowych już pewne, Rada Ministrów wydała stosowne rozporządzenie. To oznacza nawet blisko 17 proc. podwyżki dla pracowników w zależności od poziomu zaszeregowania stanowisk, co więcej - z wyrównaniem od 1 marca 2025 roku. Dlaczego to tak ważne? Chociaż pracodawcy samorządowi mają swobodę ustalania wynagrodzeń swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ci zgłaszają potrzebę poprawienia swojej sytuacji płacowej. W odpowiedzi na te oczekiwania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt mający na celu uaktualnienie stawek, a w efekcie uatrakcyjnienie możliwości zatrudnienia w jednostkach samorządowych.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego – kto i ile zyska?

30 maja 2025 roku premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. W praktyce oznacza to podniesienie kwot minimalnego wynagradzania zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Czym są kategorie zaszeregowania i jak wpływają na pensję?

Kategorie zaszeregowania wskazują poziom minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. W rozporządzeniu do każdego stanowiska dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustalona jest kategoria zaszeregowania, do której przypisany jest minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Przykładowo dla inspektora ds. BHP czy starszego referenta minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego to IX kategoria zaszeregowania, natomiast dla kierownika lub naczelnika samorządowej jednostki organizacyjnej – kategoria XVIII. Z kolei dla osoby sprzątającej to II kategoria.

Najwięcej zyskają pracownicy w najniższych kategoriach

Rozporządzenie oznacza podniesienie wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania do 4666 zł, czyli kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, jaka obowiązuje w 2025 r. To oznacza 16,65 proc. podwyżki (666 zł) dla tej kategorii zaszeregowania.

Od XII kategorii, która dotychczas była ustalona w kwocie 4700 zł, czyli powyżej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrost kwot minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wynosi ok. 5 proc. To tyle, ile wynosi średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (105 proc.) w 2025 r.

Od kiedy podwyżki i co z wyrównaniem?

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2025 roku. Co ważne, zwiększone kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych będą obowiązywały z wyrównaniem od 1 marca 2025 roku.

Podwyżki sfinansowane zostaną w ramach środków na wynagrodzenia pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.