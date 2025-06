Związkowa Alternatywa skierowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym domaga się znaczących podwyżek i systemowego wzrostu wynagrodzeń. Związkowcy postulują, aby docelowo pracownicy pomocy społecznej zarabiali co najmniej średnią krajową. Chcą też, aby już od przyszłego roku ich wynagrodzenia były co najmniej o 20 procent wyższe od płacy minimalnej.