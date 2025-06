To jednak chyba ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd chce zahamować to tempo. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia stwierdziła, że "państwa polskiego nie stać na to, aby jedna z grup zawodowych miała zagwarantowane stałe podwyżki". Rozwój społeczno-gospodarczy zależy od pracy nie tylko lekarzy, ale i nauczycieli, policjantów, wojskowych, drogowców, informatyków i naukowców, a tylko przedstawicielom pierwszej grupy zagwarantowaliśmy prawnie rewaloryzację, dzięki której w ostatnich dwóch latach ich wynagrodzenia zwiększyły się o kilkadziesiąt procent – stwierdziła w wypowiedzi dla "Menedżera Zdrowia".

Podwyżki dla lekarzy i dentystów

Zgodnie z informacją GUS z 11 lutego 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. To kwota bazowa, od której zależą płace w branży medycznej od 1 lipca 2025 roku. Wzrosła ona o 1026,24 zł, czyli o 14,34 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Szacuje się, że w ochronie zdrowia w Polsce pracuje ok. 700 tys. osób.

Reklama

lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. Wzrost o 1488,04 zł

ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. l ekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji, ze współczynnikiem pracy 1,19 - 9736,25 zł. Wzrost o 1221,23 zł

ze współczynnikiem pracy 1,19 - 9736,25 zł. stażysta, ze współczynnikiem pracy 0,95 - 7772,63 zł. Wzrost o 974,92 zł

Reklama

Podwyżki dla farmaceutów i psychologów

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny , inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. Wzrost o 1323,85 zł

, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,02 - 8345,35 zł. Wzrost o 1046,76 zł,

fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 0,94 - 7690,82 zł. Wzrost o 964,67 zł.

Podwyżki dla pracowników medycznych