Raport Personnel Service jasno pokazuje: przedsiębiorcy podchodzą do tematu z dużą niepewnością i ostrożnością. Muszą analizować skutki organizacyjne, prawne i ekonomiczne takiej zmiany. Niemal po równo dzielą się na zwolenników i przeciwników skrócenia tygodnia pracy. Co ciekawe, 41 proc. firm opowiada się za skróceniem tygodnia do 32 godzin (4 dni po 8 godzin), a tyle samo za 40 godzinami pracy, ale rozłożonymi na 4 dni (po 10 godzin dziennie). Eksperci podkreślają, że pierwszy wariant lepiej wpisuje się w ideę work-life balance, podczas gdy drugi pozwala zachować dotychczasowy wymiar czasu pracy bez rewolucji płacowych.

Widać wyraźnie, że firmy nie są jeszcze zgodne co do tego, czy skrócenie tygodnia pracy to krok w dobrą stronę. Z jednej strony pojawiają się argumenty o potencjalnym wzroście efektywności, zadowolenia pracowników i ich lojalności, z drugiej, obawy o organizację procesów, przeciążenie zespołów i spadek wydajności – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy i założyciel Personnel Service. Dodaje, że wiele firm rozważa zmianowy model pracy, który pozwoliłby im działać przez cały tydzień, a jednocześnie dał pracownikom dodatkowy dzień wolny.

Młodzi idą po swoje, starsi też chcą równowagi

Pracownicy są znacznie bardziej zdecydowani. Aż 62 proc. ankietowanych popiera 4-dniowy tydzień pracy z pełnym wynagrodzeniem, a tylko 23 proc. jest przeciwnych. Największy entuzjazm wykazują osoby młode w wieku 18-24 lata, które dopiero zaczynają karierę. Jednak nawet wśród pracowników po 55. roku życia poparcie wynosi 52 proc., co świadczy o uniwersalnej potrzebie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Pracownicy jasno wskazują swoje preferencje: 54 proc. z nich chce 32-godzinnego tygodnia pracy, czyli 4 dni po 8 godzin. Mniejsza grupa (27 proc.) zaakceptowałaby wydłużenie pracy do 10 godzin dziennie, co dawałoby 40 godzin tygodniowo.

Jakie Polacy czują zagrożenia i obawy?

Mimo entuzjazmu, Polacy dostrzegają również potencjalne zagrożenia. Najczęściej obawiają się obniżenia wynagrodzeń w przyszłości (42 proc.) oraz wzrostu intensywności pracy (38 proc.). Co czwarty pracownik (28 proc.) martwi się problemami organizacyjnymi, a 18 proc. obawia się większego stresu. Tylko 23 proc. respondentów nie ma żadnych obaw związanych ze zmianą.

Badanie przeprowadzono w dniach 20-27 stycznia br. na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, obejmując 1100 pracowników (od 18. roku życia, pracujących na dowolny rodzaj umowy lub prowadzących działalność gospodarczą) oraz 329 firm.