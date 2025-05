Czy za 3 maja należy się wolny dzień od pracy? Czy pracodawca ma obowiązek udzielić wolnego za święto, które wypada w sobotę?

Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, święto ustawowo wolne od pracy, które przypada w sobotę (uznawaną za dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy), obniża wymiar czasu pracy i skutkuje koniecznością udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego w ramach okresu rozliczeniowego. Decyzję o terminie odbioru tego dnia wolnego co do zasady podejmuje pracodawca, choć możliwe są też ustalenia indywidualne lub wyznaczenie jednego dnia dla wszystkich pracowników (np. 2 maja w celu uzyskania dłuższego weekendu).

Reklama

Dodatkowy dzień wolny w innym terminie za 3 maja

W 2025 roku Święto Pracy, obchodzone 1 maja, wypada w czwartek. Natomiast Święto Konstytucji 3 Maja przypada w tym roku w sobotę – dzień, który dla wielu pracowników jest już dniem wolnym od pracy. Z tego powodu przysługuje dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Podstawę prawną stanowi artykuł 130 paragraf 2 Kodeksu pracy, który mówi, że każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym w inny dzień niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Częstą praktyką pracodawców jest udzielanie tego dodatkowego dnia wolnego tuż przed lub po święcie, na przykład w piątek 2 maja. W związku z tym pojawia się pytanie, co przepisy mówią na temat terminu, w jakim należy odebrać to wolne.

Kiedy należy odebrać dzień wolny?

Reklama

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, gdy ustawowe święto wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi inny, zastępczy dzień wolny. Czas, w którym należy odebrać ten dzień, zależy zazwyczaj od wewnętrznych regulacji obowiązujących w firmie. Pracodawca ma prawo samodzielnie wyznaczyć datę dodatkowego dnia wolnego i co do zasady nie musi jej uzgadniać z pracownikami. Ważne jest, aby dzień ten został udzielony w ramach obowiązującego pracownika okresu rozliczeniowego.

W 2025 roku taka sytuacja ma miejsce w maju – Święto Pracy (1 maja) wypada w czwartek, a Święto Konstytucji 3 Maja w sobotę. Dzięki temu, istnieje możliwość skorzystania z długiego weekendu bez konieczności wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeśli pracodawca zdecyduje się wyznaczyć dzień wolny za 3 maja na piątek, 2 maja, wówczas pracownicy będą mieli czterodniowy weekend (od 1 do 4 maja).

Na prośbę pracownika istnieje możliwość przeniesienia terminu odbioru dnia wolnego na kolejny okres rozliczeniowy. Należy podkreślić, że nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i może skutkować nałożeniem na pracodawcę kary. Prawo do dodatkowego dnia wolnego nie przysługuje jednak pracownikowi, jeśli w dniu święta (przypadającego w sobotę) przebywał on na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim. Warto pamiętać, że święta ustawowo wolne od pracy, które wypadają w niedziele, nie uprawniają pracowników do otrzymania dodatkowego dnia wolnego.