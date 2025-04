Umowa zlecenie jest powszechnie stosowanym rodzajem umowy. Często właśnie na jej podstawie mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniają pracowników, co pozwala na ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów zatrudnienia. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy? Co o tym mówi kodeks pracy?