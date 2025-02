Podwyżki wynagrodzeń dla tych pracowników

Od wielu miesięcy kwestia rosnących cen i konieczności podwyżek płac jest jednym z najważniejszych tematów społecznych. Na początku 2025 roku pojawiły się konkretne propozycje zmian w systemie wynagrodzeń. Minister Edukacji przedstawił projekt rozporządzenia, który ma na celu zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. Jednocześnie, rząd opublikował projekt rozporządzenia dotyczącego podwyżek dla pracowników samorządowych. Oba dokumenty przewidują zarówno wzrost wynagrodzeń podstawowych, jak i dodatków za wysokie kwalifikacje czy odpowiedzialność. To oznacza, że zarówno nauczyciele, jak i pracownicy samorządów mogą liczyć na poprawę swojej sytuacji finansowej.

Ile wyniosą podwyżki wynagrodzeń?

Zgodnie z projektem rozporządzenia, najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zostanie podniesione do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli do 4666 złotych. Oznacza to wzrost o 16,65 proc. i 666 złotych w stosunku do poprzedniej stawki. Natomiast dla pracowników zaszeregowanych od dwunastej kategorii wzwyż, których wynagrodzenia obecnie oscylują między 4700 a 6000 złotych, przewidziano podwyżkę o 5 proc., co odpowiada średniorocznemu wzrostowi wynagrodzeń w sektorze budżetowym. W najwyższych kategoriach zaszeregowania podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą około 300 zł. Warto dodać, że zgodnie z projektem, nowe stawki minimalnego wynagrodzenia miesięcznego wejdą w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, maksymalne wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw ulegną podwyższeniu o około 5 proc. Podobny wzrost wynagrodzeń przewidziano dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania, takich jak zastępcy wójtów i burmistrzów oraz skarbnicy.

Od kiedy wyższe wynagrodzenie?

Nowe przepisy wejdą w życie niezwłocznie po ich oficjalnym opublikowaniu, jednakże ich skutki finansowe będą miały zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych począwszy od pierwszego dnia nowego roku. Projekt rozporządzenia został już przekazany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu uzyskania opinii.