Dzień wolny jako rekompensata za pracę w niedzielę i święto

Podstawową formą wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy jest udzielenie pracownikowi dnia wolnego. Terminy są tutaj precyzyjnie określone:

Za pracę w niedzielę – dzień wolny należy udzielić w ciągu 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po tej niedzieli.

Za pracę w święto – dzień wolny powinien być przyznany w okresie rozliczeniowym obowiązującym u danego pracodawcy.

Jeżeli udzielenie dnia wolnego nie jest możliwe w określonym terminie, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Wynosi on 100 proc. stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę w niedzielę lub święto. Oznacza to, że wynagrodzenie za te godziny zostaje podwojone.

Prawo do wolnej niedzieli

Każdy pracownik powinien mieć zapewnioną przynajmniej jedną wolną niedzielę na cztery tygodnie. Wyjątek stanowią osoby zatrudnione w systemie weekendowym, które pracują głównie w soboty i niedziele.

Praca w święto przypadające w niedzielę

W sytuacji, gdy święto wypada w niedzielę, obowiązują te same przepisy co w przypadku zwykłej niedzieli pracującej. Pracownikowi przysługuje dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia na zasadach wskazanych powyżej.

Nadgodziny a praca w dni wolne

Jeśli pracodawca nie zapewni pracownikowi dnia wolnego ani nie wypłaci odpowiedniego dodatku, praca w niedzielę lub święto może zostać uznana za pracę w godzinachnadliczbowych. W takim przypadku pracownik zyskuje dodatkowe uprawnienia, w tym prawo do zwiększonego wynagrodzenia zgodnie z przepisami o czasie pracy.