Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ponosi wszystkie koszty związane z badaniami lekarskimi swoich pracowników. Dotyczy to zarówno badań wstępnych, okresowych, jak i kontrolnych, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Odpowiedzialność za te koszty nie zmienia się niezależnie od rodzaju badania.

Pracodawca odpowiedzialny za pokrycie kosztów

W myśl przepisów Kodeksu pracy (art. 229 § 6), to pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi badań lekarskich oraz pokrycia związanych z nimi kosztów. Dotyczy to wszystkich rodzajów badań, w tym: badania wstępne, które są wymagane przed podjęciem pracy, badania okresowe, wykonywane w określonych odstępach czasowych, badania kontrolne, zlecane, gdy pracownik wraca do pracy po dłuższej nieobecności.

Koszty tych badań, w tym wszelkich dodatkowych analiz, są pokrywane przez pracodawcę.

Dodatkowe badania lekarskie

W sytuacji, gdy lekarz medycyny pracy zleca dodatkowe badania, niezbędne do dopuszczenia pracownika do pracy, również koszty tych badań ponosi pracodawca. Przykładem mogą być badania specjalistyczne, takie jak badanie wzroku u pracownika obsługującego maszyny lub konsultacja lekarska w przypadku stanowisk wymagających szczególnych warunków zdrowotnych. Pracodawca musi pokryć także koszty tych dodatkowych badań.

Konsekwencje dla pracodawcy

Niewywiązanie się z obowiązku pokrycia kosztów badań lekarskich może prowadzić do konsekwencji prawnych. Inspekcja pracy ma prawo nałożyć na pracodawcę karę finansową. Dodatkowo, brak realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników może wpłynąć na jakość pracy oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.