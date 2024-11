Wolna Wigilia – plan Lewicy

Posłanka Lewicy Katarzyna Ueberhan wzięła pod lupę problem pracy urzędników w Wigilię. Jej zdaniem obowiązek pracy w tym dniu nie tylko dyskryminuje część pracowników, ale również pozbawia ich możliwości spędzenia czasu z bliskimi i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Jak wyjaśniła, wiele osób pracujących w innych branżach tego dnia korzysta z urlopu lub ma dzień wolny, co powinno obejmować również urzędników.

Wigilia "wolna na pokaz"? Posłanka wytyka dyskryminację pracowników administracji

Reklama

Według posłanki Ueberhan praca w Wigilię to w praktyce dzień o zmniejszonej efektywności – niewiele spraw urzędowych jest wtedy załatwianych, a informacyjne zamieszanie sprawia, że większość obywateli odkłada sprawy na dzień wcześniej. Zwróciła również uwagę, że dyżury w Wigilię często obciążają młodszych pracowników, osoby samotne lub bezdzietne, co według niej jest nieuzasadnioną i krzywdzącą praktyką.

Reklama

Ustawowa Wigilia bez pracy? Projekt Lewicy może wkrótce trafić pod obrady

Lewica zamierza wprowadzić zmiany w ustawie o dniach wolnych od pracy, aby Wigilia stała się ustawowym dniem wolnym. Jak przypomina Portal Samorządowy, pod koniec października 2024 roku ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz zapowiedziała projekt ustawy, który obejmie pracowników administracji i innych sektorów. Obecnie w Polsce jest 13 dni ustawowo wolnych od pracy, a nowa regulacja miałaby wydłużyć tę liczbę.

Wigilia bez pracy krok bliżej

Zdaniem Ueberhan, zmiana, której celem jest wyeliminowanie dyskryminacji pracowników samorządowych, powinna wejść w życie jak najszybciej. Choć legislacyjny harmonogram może opóźnić decyzję o wolnej Wigilii na ten rok, posłanka podkreśla, że działania Lewicy mają szerszy wymiar – równe traktowanie wszystkich pracowników w kontekście dni świątecznych.

Czy Wigilia będzie dniem wolnym? Lewica apeluje o zmiany w prawie

Przyjęcie projektu mogłoby oznaczać przełom w polskim systemie pracy i zwiększenie liczby dni wolnych dla wszystkich pracowników administracji. Lewica chce, by Wigilia przestała być dniem obowiązkowych dyżurów w urzędach, co ich zdaniem przyczyni się do równowagi i zakończy nieuczciwe traktowanie młodszych i bezdzietnych pracowników.