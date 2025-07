"Jak poinformował nas ZUS, jest to druga – po zbyt wysokiej kwocie aktualnie wypłacanego świadczenia – przyczyna odmowy wypłaty renty wdowiej” – podaje dziennik.

Z informacji gazety wynika, że wzrasta liczba skarg kierowanych do RPO w tej sprawie. "W ocenie rzecznika nowe przepisy mogą naruszać konstytucyjną zasadę równości, a przyjęte kryterium wieku, w którym nastąpiła utrata małżonka, cechuje się arbitralnością i brakiem proporcjonalności" – czytamy.

Posypią się skargi do TK?

To stanowisko – podaje gazeta – podziela dr Katarzyna Kalata, radca prawny z Kancelarii Kalata. Jej zdaniem istnieją podstawy do złożenia skargi do TK w tej sprawie – zarówno ze względu na zasadę równości, jak i zasadę proporcjonalności oraz sprawiedliwości społecznej.

Z kolei zdaniem Marcina Krajewskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, "przepisy ingerują w sferę prywatności i autonomii jednostki". Jak wyjaśniono w tekście, zakładają one bowiem, że osoba, która utraciła małżonka w młodym wieku, powinna ułożyć sobie życie na nowo.

"Z kolei osoba korzystająca z renty wdowiej, aby nie utracić świadczenia, powinna pozostać w nieformalnym związku partnerskim”. "Tego rodzaju założenia są sprzeczne z zasadą ochrony życia prywatnego i rodzinnego" – podkreśla gazeta.

Dla kogo renta wdowia?

Renta wdowia to połączone świadczenia, np. 100 proc. własnego świadczenia oraz 15 proc. świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub odwrotnie (zbieg świadczeń). Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji: z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach.

Osoby te otrzymają natomiast jedną decyzję – od tego organu, który będzie wypłacał 15 proc. świadczenia. Druga instytucja poinformuje je o kontynuowaniu wypłaty dotychczasowego świadczenia w wysokości 100 proc.

Renta wdowia. Cztery warunki

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca powinna spełnić łącznie wszystkie następujące warunki: