Obecnie prawo pracy wyróżnia dwa progi urlopowe: pracownicy z mniej niż 10-letnim stażem mają prawo do 20 dni urlopu, natomiast osoby zatrudnione co najmniej 10 lat mogą skorzystać z 26 dni urlopu wypoczynkowego. Warto podkreślić, że kluczowe znaczenie dla ustalenia wymiaru urlopu ma staż pracy, do którego wlicza się okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz inne określone prawnie sytuacje, takie jak okresy nauki czy prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Nowelizacja Kodeksu pracy. Czy umowa zlecenie wliczy się do stażu pracy?

MRPiPS, w swoim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy (nr UD59), proponuje wliczanie do stażu pracy okresów zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu osoby, które wcześniej pracowały na umowach zlecenia lub prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, zyskają możliwość nabycia takich samych uprawnień, jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Zmiany te mają duże znaczenie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczących usługi w ramach umów zlecenia, agencyjnych czy pracujących w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Projekt ustawy ma zlikwidować nierówności w traktowaniu pracowników, którzy wcześniej wykonywali inne formy aktywności zawodowej.

Szersze uprawnienia pracownicze

Nowelizacja nie tylko wpłynie na długość urlopu wypoczynkowego, ale także na inne uprawnienia, takie jak prawo do wyższej odprawy, dodatków stażowych czy nagród jubileuszowych. Wliczanie okresów pracy na umowach cywilnoprawnych oraz działalności gospodarczej do stażu pracy ma szczególne znaczenie w kontekście tzw. zakładowego stażu pracy, od którego zależy m.in. długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy.

Zmiany dla 5 milionów Polaków

Według danych ZUS i GUS, zmiany te mogą objąć blisko 5 milionów osób, które obecnie pracują na podstawie umów cywilnoprawnych lub prowadzą działalność gospodarczą. Jeżeli nowelizacja zostanie przyjęta, od 1 stycznia 2026 r. osoby te będą mogły nabyć uprawnienia wynikające z pełnego stażu pracy, co znacznie ułatwi im korzystanie z dodatkowych świadczeń pracowniczych.

Proponowane zmiany są nadal przedmiotem konsultacji międzyresortowych, a posłowie kontynuują prace nad ustawą, która ma na celu wyrównanie szans wszystkich pracowników bez względu na formę wcześniejszego zatrudnienia.

