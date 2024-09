Problem z komunikacją

Badanie wykazało również, że tylko 41,2 proc. pracowników z niepełnosprawnościami zgłasza swoje potrzeby w zakresie usprawnień w pracy. Głównymi przyczynami są brak wiedzy oraz strach przed reakcją otoczenia. Wyniki te wskazują na potrzebę edukacji zarówno pracodawców, jak i pracowników, aby usprawnić współpracę i tworzyć bardziej inkluzywne środowiska pracy.

Usprawnienia dla niepełnosprawnych w firmach

W tegorocznym raporcie skupiono się na ocenie gotowości pracodawców do wprowadzania racjonalnych usprawnień. Chodzi o działania, które mają na celu ułatwienie zatrudnienia i pracy osobom z niepełnosprawnościami, zwiększając ich efektywność bez obciążania pracodawcy. Niestety, mimo istniejących możliwości, niewielu pracowników prosi o takie usprawnienia, co często wynika z braku wiedzy i obaw przed reakcją współpracowników.

Pracownik z niepełnosprawnościami. Chodzi o indywidualne podejście

Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni, podkreśla, że w dobie rosnącej różnorodności w miejscach pracy, jednolite traktowanie wszystkich pracowników nie jest wystarczające. Racjonalne usprawnienia umożliwiają indywidualne podejście, które wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnościami. Celem badania jest promowanie tych rozwiązań oraz zachęcanie pracodawców i pracowników do współtworzenia standardów sprzyjających integracji.

Dane z raportu

W badaniu wzięło udział 124 pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, z czego 47,6 proc. to duże firmy, a 8,1 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Z kolei 449 osób z niepełnosprawnościami podzieliło się swoimi doświadczeniami, z czego 374 było aktywnych zawodowo, a 75 dopiero planowało podjęcie pracy. Główne wyzwanie, na jakie wskazywali pracownicy, to bariery w miejscu pracy, które często są większym problemem niż sama niepełnosprawność.

Usprawnienia dla niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą ubiegać się o środki z PFRON

Wbrew powszechnym obawom, racjonalne usprawnienia nie zawsze wiążą się z dużymi kosztami. Ponad 75 proc. pracodawców przyznało, że tylko niektóre usprawnienia wymagały nakładów finansowych. Warto również podkreślić, że pracodawcy mogą ubiegać się o środki z PFRON na przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika z niepełnosprawnością. Informacje o dostępnych formach wsparcia można uzyskać w powiatowych urzędach pracy oraz centrach pomocy rodzinie.

Najczęściej wdrażane usprawnienia obejmują elastyczny czas pracy, zatrudnienie na część etatu, dostosowanie zakresu obowiązków oraz dostępność architektoniczną. Pracownicy z niepełnosprawnościami szczególnie doceniają możliwość pracy zdalnej, ergonomiczne stanowiska oraz ciche miejsca do pracy. Istnieje wiele sprawdzonych rozwiązań, które można dostosować do potrzeb konkretnej organizacji.