Z jakich ulg podatkowych na dzieci mogą korzystać rodzice?

W Polsce istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych dla rodziców. Mowa o:

uldze na dzieci, najbardziej popularnej, przysługującej rodzicom niezależnie od liczby posiadanych dzieci,

uldze dla rodzin 4+, czyli takich, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci,

uldze dla rodziców samotnie wychowujących dziecko którzy mogą korzystać ze wspólnego rozliczenia się z dzieckiem.

Co ważne, ulgi przysługują zarówno na dzieci małoletnie, jak i pełnoletnie. Jednak w przypadku tej drugiej grupy możliwość z korzystania z korzystnego rozliczenia z fiskusem związana jest ze spełnieniem przez dziecko dwóch podstawowych kryteriów:

Ulga na dziecko pełnoletnie obowiązuje do ukończenia przez nie 25. roku życia. Warunkiem jest kontynuowanie nauki w szkołach o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

Jeżeli pełnoletnie dziecko objęte ulgą podejmie pracę, a jego dochód w danym roku podatkowym przekroczy dwunastokrotność renty socjalnej, rodzic straci prawo do ulg lub prawa do wspólnego rozliczenia się. Do dochodów dziecka nie wlicza się w tym przypadku renty rodzinnej.

Co ważne, te opisane ograniczenia nie dotyczą dzieci z niepełnosprawnościami.

Praca dziecka w wakacje a ulga podatkowa rodziców – limit w 2024 r.

Na to, że wakacyjna praca dziecka może skończyć się przekroczeniem limitu i utratą przez rodziców prawa do ulgi podatkowej zwrócił uwagę serwis Prawo.pl. Portal przypomniał, że rentą socjalna która jest podstawą do określania limitu zarobków, jest co roku waloryzowana. Do celów podatkowych bierze się pod uwagę wysokość renty obowiązującą w grudniu rozliczanego roku podatkowego. W rozliczeniach za 2024 r. brana będzie wysokość renty socjalnej obowiązująca od 1 marca br., czyli 1780,96 zł. Oznacza to, że limit dochodów pełnoletniego dziecka za 2024 r. wynosi 21 371,52 zł (1780,96 zł x 12).

Co jest wliczane do dochodów dziecka?

Wspomnieliśmy, że do dochodów pełnoletniego dziecka nie jest wliczana renta rodzinna. Wliczane dochody to te, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (skala podatkowa; np. dochody z umowy o pracę) lub art. 30b ustawy i PIT (np. z giełdy). Jak wynika z wyjaśnień ministerstwa finansów, dochód dziecka to przychód pomniejszony o koszty uzyskania. Nie można odliczyć zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne ani straty z lat poprzednich.

Ulga podatkowa na dziecko a zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia

Od kilku lat pracownicy do 26. roku życia są zwolnieni z podatku dochodowego do limitu 85 528 zł (od tej zasady obowiązuje kilka wyjątków, zwolnienia nie obejmują np. dochodów z działalności gospodarczej). Czy fakt korzystania z tej ulgi wpływa na ulgi podatkowe na dziecko z których korzystają rodzice? Okazuje się, że nie. Jak wyjaśnia jedna z rozmówczyń Prawo.pl, nawet jeśli pełnoletnie pracujące dziecko jest całkowicie zwolnione z podatku, ponieważ jego przychody mieszczą się w kwocie poniżej 85 528 zł, to rodzic może stracić prawo do swojej ulgi, bo dochody dziecka przekraczają 21 371,52 zł.