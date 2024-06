Stopa bezrobocia w maju 2024 r.

Główny Urząd Statystyczny we wtorek, 25 czerwca podał dane dotyczące stopy bezrobocia w maju br. Z opublikowanych przez GUS danych, wynika, że stopa bezrobocia w maju 2024 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia w maju br. była niższa o 0,1 pkt proc. niż przed miesiącem oraz w maju 2023 r. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej na początku czerwca szacował, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,0 proc.

Spadła liczba zarejestrowanych w UP

Na koniec maja 2024 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do 776,6 tys. osób – to o 25,7 tys. mniej niż rok wcześniej i o 20,4 tys. mniej niż w kwietniu br. W kwietniu wynosiła 797,1 tys. osób. Licząc od 1991 r. nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych. "To najniższy poziom dla tego miesiąca od 1990 r. i kontynuacja rekordowego trendu z czterech wcześniejszych miesięcy br." - napisał resort rodziny we wtorek na platformie X.