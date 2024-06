Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki ma nadzieję, że pracownicy docenią ten ruch i zwiększą wydajność pracy.

35-godzinowy tydzień pracy

Prezydent ogłosił ten pilotaż w celu sprawdzenia, czy skrócenie czasu pracy wpłynie na poprawę produktywności. Eksperyment będzie oceniany na podstawie raportów kierowników działów.

Inicjatywa ta jest zgodna z trwającymi pracami legislacyjnymi w Sejmie dotyczącymi skrócenia tygodnia pracy do 35 godzin. Rusiecki jest podekscytowany, że Leszno jest prekursorem tej zmiany i wierzy w zdolności swojej załogi do sprostania temu wyzwaniu.

Efektywność pracy

Wychodzimy naprzeciw tym zmianom i wkrótce sami przekonamy się, czy są one zasadne. Cieszę się, że to właśnie Urząd Miasta Leszna będzie pionierem 35-godzinnego tygodnia pracy i mocno wierzę w to, że moi pracownicy to docenią i sprostają wyzwaniu podniesienia efektywności pracy – powiedział prezydent.

Zmiany

Portal informuje, że zmniejszenie godzin pracy urzędników wiąże się z wydłużeniem godzin pracy urzędu w poniedziałki dla usług publicznych. W lipcu i sierpniu urząd będzie otwarty w poniedziałki od 7:00 do 18:00, a w pozostałe dni robocze do 14:00. Od września godziny pracy w poniedziałki będą od 8:00 do 18:00, a w inne dni od 8:00 do 15:00.