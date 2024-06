Sejm w piątek, 14 czerwca przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Zakładają one m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Jak zmieniło się w ostatnim czasie postrzeganie sygnalistów przez przedsiębiorców? Ekspert o nowej erze odpowiedzialności biznesu.