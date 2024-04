Majówka w tym roku zacznie się w środę, 1 maja. Przypada wtedy Święto Pracy, dlatego, tradycyjnie, będzie to dzień wolny od pracy i nauki. 3 maja przypada z kolei Święto Konstytucji Trzeciego Maja, które również jest ustawowym dniem wolnym. W tym roku będzie to piątek, co oznacza, że pracownicy mogą cieszyć się trzydniowym weekendem bez konieczności korzystania z urlopu. Jednak istnieje także możliwość znacznego wydłużenia wolnego. Jak to zrobić?

Majówka 2024

Pracownicy często decydują się na wykorzystanie jednego dnia urlopu na początku maja, aby "połączyć" go z dwoma ustawowo wolnymi dniami pracy, czyli 1 i 3 maja. W 2024 roku osoby, które zdecydują się na tzw. "mostkowanie" i wezmą wolne w pracy 2 maja, będą mogły cieszyć się majówką trwającą aż 5 dni.

Istnieje jednak możliwość wydłużenia okresu wolnego, sprawiając, że będzie on trwał od weekendu do weekendu. Aby maksymalnie wykorzystać układ przypadających świąt ustawowych, należy wziąć urlop 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja. W ten sposób trzy dodatkowe dni wolne zamienią się w dziewięciodniową majówkę, rozpoczynającą się w sobotę 27 kwietnia i kończącą w niedzielę 5 maja.

W takim przypadku majówka w tym roku będzie wyglądać następująco:

27 kwietnia (sobota),28 kwietnia (niedziela),29 kwietnia (poniedziałek) - urlop,30 kwietnia (wtorek) – urlop,1 maja (środa) - dzień wolny od pracy,2 maja (czwartek) – urlop,3 maja (piątek) - dzień wolny od pracy,4 maja (sobota),5 maja (niedziela).

Kolejne dni wolne w maju 2024

Poza ustawowo wolnymi dniami Święta Pracy i Święta Trzeciego Maja pracownicy mogą liczyć na dodatkowe wolne w maju 2024 roku z okazji Zielonych Świątek, czyli Zesłania Ducha Świętego. Ta uroczystość przypada w niedzielę 19 maja.

Natomiast w czwartek, 30 maja przypada Boże Ciało, które również jest ustawowo wolnym świętem. To kolejna szansa na wydłużenie weekendu w tym miesiącu. Tym razem można zyskać aż cztery dni wypoczynku (od 30 maja do 2 czerwca), wykorzystując jeden dzień urlopu w piątek 31 maja.

Długi weekend na koniec maja

Ze względu na to, że w tym roku Boże Ciało przypada 30 maja (czwartek), osoby, które zdecydują się wziąć urlop 31 maja (piątek), będą miały możliwość cieszyć się czterodniowym weekendem. Plan wygląda następująco:

30 maja (czwartek) – dzień wolny od pracy,31 maja (piątek) – urlop,1 czerwca (sobota),2 czerwca (niedziela).