2 listopada obchodzimy święto znane jako Zaduszki. Jest to dzień, w którym podobnie jak we Wszystkich Świętych, tłumnie odwiedzamy cmentarze. Dbamy o groby naszych bliskich i czcimy ich pamięć. Czy 2 listopada to dzień wolny od pracy? W jaki dzień tygodnia przypadają w tym roku Zaduszki? Odpowiedzi w poniższym artykule.