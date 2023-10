Reklama

1 listopada, czyli Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony 1 listopada skłania wielu z nas do chwilowego zatrzymania się, refleksji i przywołania w pamięci tych, których już z nami nie ma. W tym czasie odwiedzamy cmentarze, sprzątamy nagrobki, przystrajamy je kwiatami, a na znak pamięci zapalamy znicze.

Większość osób ma w tym dniu wolne od pracy, aby móc w spokoju oddać się trosce o groby swoich przodków i przyjaciół. Czy jednak rzeczywiście 1 listopada to dzień wolny od pracy?

Czy 1 listopada to dzień wolny od pracy?

Wszystkich Świętych to dzień ustawowo wolny od pracy. Jest jednym z 13 dni tego rodzaju w tym roku.

Warto zaznaczyć, że w Polsce dni wolne od pracy regulowane są przede wszystkim przez Kodeks Pracy oraz inne ustawy. W przypadku 1 listopada przepisy są jasne - to święto ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że pracodawcy są zobowiązani do przyznawania swoim pracownikom tego dnia wolnego.

Czy 1 listopada to dzień wolny od zajęć szkolnych?

1 listopada jest dniem ustawowo wolnym zarówno od pracy jak i od zajęć szkolnych.

W jaki dzień tygodnia przypada w tym roku Wszystkich Świętych?

W 2023 roku Wszystkich Świętych przypada w środę. W związku z tym, jeśli chcemy mieć wolny cały tydzień, musimy wziąć aż 4 dni urlopu.

Czy Wszystkich Świętych to dzień wolny od pracy dla wszystkich?

We Wszystkich Świętych - mimo że jest to dzień ustawowo wolny od pracy - wiele osób musi wykonywać swoje obowiązki służbowe. Są to przede wszystkim pracownicy służby zdrowia, służb mundurowych i transportu publicznego. Są to przypadki, w których praca jest dozwolona, a nawet konieczna. 1 listopada często pracują również osoby zatrudnione w branży hotelarskiej i w gastronomii. Jednak pracownicy wszystkich wspomnianych sektorów mają zagwarantowane inne dni wolne, aby zrekompensować pracę w święta.