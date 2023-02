To pierwsza tego typu operacja , która będzie przeprowadzana co cztery lata. Na początku marca wygasną wszystkie złożone dotychczas. W ten sposób wszystkie osoby w wieku od 18. do 55. roku życia zatrudnione na etatach i kontraktach cywilno prawnych zaczną ponownie odkładać na przyszłość w PPK. Z szacunków Państwowego Funduszu Rozwoju wynika, że autozapis może dotyczyć nawet 8 mln osób zatrudnionych we wszystkich polskich firmach.

Co ważne, zwolnione z autozapisu do PPK jest ok. 1,5 mln osób w wieku 55 plus, które mogą oszczędzać w ten sposób, ale tylko na swój wniosek, oraz ok. 1 mln samozatrudnionych - niezatrudniających żadnych pracowników. Autozapis nie dotyczy też osób powyżej 70. roku życia, które nie mogą oszczędzać w PPK.