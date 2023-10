Oszczędzać może każdy, począwszy nawet od niewielkich kwot. To stwierdzenie, które – choć nie kusi natychmiastowymi korzyściami i nie przekonuje wszystkich – w praktyce może przełożyć się na wymierne efekty finansowe w perspektywie długoterminowej. Przypadający dzisiaj – Światowy Dzień Oszczędzania – to dobra okazja do tego, aby przyjrzeć się swoim finansom i pomyśleć o ich odpowiednim ulokowaniu.

Odkładanie pieniędzy nie musi być trudne, a oferta rynku dla osób, które chcą zbudować poduszkę finansową, jak i dla tych, które zamierzają tę poduszkę powiększyć – jest zróżnicowana. Każdy znajdzie coś dla siebie. Na dobry początek Podstawowymi produktami oszczędnościowymi, które służą gromadzeniu i pomnażaniu pieniędzy, są lokaty terminowe i konto oszczędnościowe. To propozycje dobre dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z oszczędzaniem i nie mają jeszcze szerokiej wiedzy finansowej. To również rozwiązania cieszące się największą popularnością wśród klientów Banku Pekao S.A. Lokata terminowa, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z ulokowaniem konkretnej kwoty na z góry określony termin – najczęściej 3, 6 albo 12 miesięcy – z myślą o powiększeniu środków.