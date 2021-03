W trakcie przerwy od pracy zatrudnieni mogą np. prowadzić rozmowy telefoniczne, zdrzemnąć się, korzystać z internetowych komunikatorów. Poza rzadkimi wyjątkami firma nie może im tego zabronić ani odgórnie wskazywać, na co powinni wykorzystać wolny kwadrans (np. że jest on udzielany na spożycie posiłku). Ale zatrudnieni też nie mają całkowitej swobody w tym względzie. Przerwa to część ich dniówki, więc nie mogą np. samowolnie opuszczać firmy i powinni wciąż pozostawać w dyspozycji pracodawcy