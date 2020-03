Dworczyk podczas poniedziałkowej rozmowy w radiu TOK FM był pytany, jakie rząd przygotował propozycje dotyczące ratowania firm, którym grozi bankructwo w związku z epidemią koronawirusa.

Szef KPRM odpowiedział, że przez ostatnie dni trwały w tej sprawie intensywne prace w resorcie rozwoju koordynowane przez premiera Morawieckiego. Jutro pan premier przedstawi Radzie Ministrów, a potem zostanie upubliczniony projekt można powiedzieć paktu, który ma działać na rzecz stabilizacji i bezpieczeństwa gospodarki - poinformował.

Dopytywany co się znajdzie w projekcie odparł, że "odroczenie różnych płatności jest uwzględnione w ramach tego pakietu".

Dopytywany czy będą jakieś propozycje dotyczące osób zatrudnionych na umowach zleceniach powiedział: Też będą tam rozwiązania, które mają wesprzeć osoby na tzw. umowach śmieciowych czy jeśli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą.

Zaznaczył, że nad pakietem cały czas trwają prace. To są bardzo poważne działania, które niosą za sobą też określone skutki finansowe dla budżetu - mówił.

Jak wyjaśnił JacekSasin w RMF FM, projekt pakietu wsparcia będzie dotyczył firm, ale też samozatrudnionych. Nie będziemy w stanie wszystkim zrekompensować wszystkich strat; chodzi o to, żeby uratować jak najwięcej firm, które dziś mają kłopoty - wyjaśnił.

Wszyscy byśmy chcieli, żeby można było zrekompensować obywatelom straty, ale tego nie da się zrobić w całości - podkreślił Sasin. Jak dodał, zadaniem rządu jest zrekompensowanie tych strat w jak największym stopniu w granicach środków którymi dysponuje. W ocenie wicepremiera, inicjatywa Senatu, rozszerzająca zakres zasiłku opiekuńczego „wydaje się nie mieć realnych podstaw finansowych”.

W ocenie wicepremiera Sasina, „oczywistym jest to, że będziemy musieli budżet nowelizować i należy założyć, że będzie deficyt”. Jak dodał, strona dochodowa też stoi pod znakiem zapytania i na pewno nie będzie zaplanowanego wzrostu PKB na poziomie 3,7 proc. Módlmy się, aby utrzymać go na przyzwoitym poziomie, bo w strefie euro pewnie będzie recesja - stwierdził.

Jacek Sasin ocenił też, że spośród spółek Skarbu Państwa w najtrudniejszej sytuacji znalazł się LOT, który m.in. musiał wstrzymać operacje. Odnosząc się do zakupu przez LOT linii lotniczych Condor dodał, że „trzeba ocenić, czy można wydać pieniądze, czy warto wiązać tak duże środki na taką transakcję”.

Borys: Kompleksowy pakiet wspierający firmy, chroniących rynek pracy przedstawi we wtorek premier

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował w TOK FM, że uczestniczy w pracach nad pakietem dla gospodarki, który ma zostać przedstawiony we wtorek. Wyjaśnił, że polskie instytucje rozwojowe w ramach PFR są częścią tego pakietu.

My przede wszystkim koncentrujemy się na instrumentach, które mogą wspierać finansowanie dla sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich firm - powiedział.

Dodał, że pakiet przedstawi we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Ja bym go nazwał taką "gospodarczą bazooką". Wydaje mi się, że będzie to dość kompleksowy pakiet propozycji rzeczywiście wspierających przede wszystkim przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i stymulujących wzrost gospodarczy - powiedział.

Zaznaczył, że część z tych informacji przedstawiła już minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Chodzi o to, aby małe i średnie firmy miały dostęp do kredytowania, aby mogły przesunąć składki na ubezpieczenie społeczne, aby mogły korzystać z tzw. postojowego.

Według Borysa trzeba wziąć pod uwagę, że sytuacja szybko się rozwija, a działania podjęte w ubiegłym tygodniu przez rząd dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego powodują daleko idące restrykcje w funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Na pewno rządowi zależy, aby te instrumenty zaczęły funkcjonować możliwie szybko - powiedział. Według niego, jeśli propozycje przedstawione przez rząd w tym tygodniu zostaną uchwalone w marcu, to te instrumenty będą dostępne w perspektywie najbliższych dwóch tygodni.

Szef PFR pytany, czy proponowane rozwiązania będą adresowane do różnych branż i osób prowadzących działalność gospodarczą, powiedział: Wedle mojej wiedzy, to pakiet dość szeroko adresujący tę sytuację w gospodarce, nie tylko w odniesieniu do wybranych przedsiębiorstw.