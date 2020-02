Dietetyk, czyli odpowiedzialny zawód



Odżywianie ma niebagatelny wpływ na nasze zdrowie, dlatego do wykonywania zawodu dietetyka warto dobrze się przygotować. Należy wiedzieć, że w państwowych placówkach medycznych w przypadku pozyskiwania tego specjalisty wymagane są studia wyższe. W szpitalach czy przychodniach dietetyk ma często do czynienia z ludźmi przewlekle chorymi, dla których jadłospis trzeba przygotowywać również w oparciu o przyjmowane leki. Zatem jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Zatrudnienie w prywatnym gabinecie dietetyki wbrew pozorom może być łatwiejsze. Tutaj wystarczy nawet szkoła policealna albo kursy, gdyż według przepisów nie trzeba mieć ukończonych studiów wyższych. Jednak nie wystarczy krótkotrwałe dokształcanie się, gdyż dietetyk trendy, nowe diety i ich skuteczność powinien monitorować przez cały czas.



Czy podjęcie pracy jako dietetyk się opłaca?



Zarobki w zawodzie dietetyka są bardzo różne i w dużej mierze zależą od doświadczenia. Warto zatem je zdobywać, podobnie jak dodatkowe kwalifikacje, które mogą być istotnym atutem. Dietetyk może dokształcać się również na studiach podyplomowych z zakresu np. psychodietetyki, czy dietetyki dla sportowców. Praca z pewnością może dać wiele satysfakcji, zwłaszcza wtedy, gdy ma się świadomość, że dzięki zmianie nawyków żywieniowych ktoś zmienił swoje życie na lepsze. Można również złagodzić objawy wielu chorób właśnie dzięki trzymaniu się odpowiedniej diety. Oferty pracy dostępne są na portalach branżowych dla dietetyków, a także ogólnych portalach dla poszukujących pracy, takich jak np. Pracuj.pl. Można znaleźć wiele ciekawych ofert i aplikować bezpośrednio bez wychodzenia z domu, a następnie czekać na kontakt w sprawie rozmowy.

