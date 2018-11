Sprawdź zarobki konkurencji

Jeśli uważasz, że na pełnionym przez siebie stanowisku pracy zarabiasz za mało – sprawdź jakie zarobki oferuje konkurencja. Możliwe, że Twoja pensja wcale nie jest tak niska jak myślisz, ale masz problem z odpowiednim rozdysponowaniem pieniędzy? Jeśli jednak osoby z innych firm, pełniące podobne funkcje do Twojej, zarabiają o wiele więcej niż Ty – zastanów się czym jest to spowodowane. Czy pracujesz w firmie, która jest młoda i dopiero się rozwija? A może jest to Twoja pierwsza praca? Lub jesteś w trakcie zdobywania odpowiednich kompetencji do wykonywania swoich obowiązków i z tego powodu masz niższą pensję niż pracownicy u konkurencji?

Porozmawiaj z szefem

Rozmowa z pracodawcą na temat Twoich zarobków to kolejny krok, by mieć szansę na wyższe wynagrodzenie. Możesz poprosić szefa o podwyżkę, ale pamiętaj o tym, by w odpowiedni sposób umotywować swoją prośbę, np. "w ostatnich tygodniach sprawiłam/-em, że produkt X zaczął się sprzedawać o wiele lepiej. Wpłynęło to na wyższe obroty w firmie. Jest to jeden z powodów, dla których chciałabym/-łbym poprosić Pana/Panią o podwyżkę". Nie bądź roszczeniowa/-y, lecz na spokojnie przeprowadź ze swoim pracodawcą rozmowę. Jeśli zauważy, że rzeczywiście się starasz i zależy Ci na wyższej pensji – doceni Twoje starania.

Zadbaj o swój rozwój

Swój wolny czas wykorzystaj na rozwój osobisty – skorzystaj ze szkoleń oraz kursów, również takich w formie on-line, by zdobyć nowe umiejętności lub rozwinąć obecne. Wybierz to, co pozwoli Ci jeszcze efektywniej wykonywać obowiązki zawodowe albo pozwoli Ci na znalezienie pracy na lepiej płatnym stanowisku.

Dorabianie po godzinach

W przypadku, gdy nie masz ochoty dbać o swój rozwój – możesz być zmuszona/-y pracować po pracy. Ważne jest, by pogodzić dodatkowe sposoby na zarabianie z obecną pracą i jej nie zaniedbać. Możesz dorobić sobie m.in. podczas inwentaryzacji, pomagając w wykładaniu towaru w sklepach, roznosząc ulotki lub promując produkty firmowe podczas akcji promocyjnych.

Zarabianie na pasji

Inną, o wiele ciekawszą formą dorobienia sobie po pracy, jest wykorzystanie swoich umiejętności – również takich związanych z prywatnymi zainteresowaniami. Jeśli w odpowiednim stopniu znasz języki obce i lubisz się nimi posługiwać – możesz udzielać korepetycji lub przygotowywać tłumaczenia tekstów. Podobnie z innymi działami, takimi jak matematyka, chemia czy biologia – zawsze znajdzie się ktoś, kto ma problem ze zrozumieniem zagadnień naukowych, a może to właśnie Ty będziesz w stanie pomóc takim osobom? Wykorzystaj też swoje hobby – może robisz świetne zdjęcia i mogłabyś/mógłbyś zaoferować komuś prywatną sesję zdjęciową?

Są różne możliwości na rozwiązanie problemu niskiej pensji. Jednak najlepszym sposobem, dzięki któremu zaoszczędzisz czas prywatny i energię, jest po prostu znalezienie ciekawszej finansowo oferty pracy. Możesz zajrzeć m.in. na Pracuj.pl, by poszukać odpowiedniego dla siebie zatrudnienia.



Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.