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Polacy ocenili swoje miejsca pracy. Nowy sondaż pokazuje zmianę nastrojów

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 10:35
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Polacy ocenili swoje miejsca pracy. Nowy sondaż pokazuje zmianę nastrojów
Polacy ocenili swoje miejsca pracy. Nowy sondaż pokazuje zmianę nastrojów/Shutterstock
Większość pracujących Polaków wciąż dobrze ocenia sytuację w swoich zakładach pracy, ale w lipcu optymizm był mniejszy niż miesiąc wcześniej. Pozytywne oceny wyraziło 59 proc. badanych, natomiast 13 proc. uznało sytuację za złą. Najnowsze badanie CBOS pokazuje również pogorszenie opinii na temat lokalnych rynków pracy.

Badanie CBOS pokazało, że w lipcu blisko trzy piąte pracujących zarobkowo (59 proc.) pozytywnie oceniło aktualną sytuację w swoich zakładach pracy. Blisko połowa badanych (48 proc.) uważa ją za po prostu dobrą, a oceniający ją jako bardzo dobrą stanowią 11 proc.

Pracownicy oceniają swoje firmy

13 proc. ankietowanych postrzega sytuację w swoim miejscu pracy jako złą, przy czym wśród ocen negatywnych także dominują opinie umiarkowane – 10 proc. badanych uznało ją za po prostu złą, a 2 proc. za bardzo złą. Co czwarty respondent (25 proc.) stwierdził, że sytuacja w jego miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a 2 proc. ankietowanych uchyliło się od odpowiedzi.

Gorsze prognozy na kolejne miesiące

Autorzy badania zauważyli, że po czerwcowej niewielkiej poprawie ocen aktualnej sytuacji w zakładach pracy w lipcu nastąpiła ich korekta - o 5 punktów procentowych zmniejszył się odsetek osób uważających sytuację w swoim miejscu pracy za dobrą, a po 2 punkty wzrosły udziały oceniających, że jest ona zła oraz opisujących ją określeniem „ani dobra, ani zła”.

W porównaniu z majem i czerwcem nieznacznie pogorszyły się też prognozy dotyczące sytuacji w zakładach pracy – o 2 punkty procentowe ubyło pracujących uważających, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy poprawi się (obecnie 18 proc.) i o tyle samo przybyło prognozujących jej pogorszenie (obecnie 15 proc.).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach dominują jednak osoby, które nie przewidują żadnych zmian, choć w porównaniu z czerwcem grupa ta minimalnie się zmniejszyła (spadek z 61 proc. do 58 proc.).

Większość nie boi się utraty pracy

W lipcu poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i zagrożenia utratą obecnej pracy utrzymały się na czerwcowym poziomie. Blisko trzy czwarte (72 proc.) pracujących zarobkowo zadeklarowało, że nie obawia się utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadku, likwidacji firmy lub gospodarstwa rolnego itp.). Niemal co czwarty (24 proc.) bierze to pod uwagę.

Badanie pokazało, że w porównaniu z czerwcem pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – wśród ogółu badanych o 4 punkty procentowe przybyło uważających, że w ich miejscowości lub okolicy obecnie trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub że jest to całkowicie niemożliwe (obecnie 33 proc.). Jednocześnie nie zmienił się odsetek uważających, że takie możliwości istnieją (59 proc.), ubyło natomiast uchylających się od oceny (spadek z 11 proc. do 8 proc.).

Badanie zrealizowano od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 65,5 proc. metodą CAPI, 16,6 proc. – CATI i 17,9 proc. – CAWI).

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Źródło PAP
Tematy: pracaCBOS
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oprac. Łucja Orzeł

Redaktorka z doświadczeniem i pasją, z mediami związana od kilkunastu lat, na co dzień relacjonuje najważniejsze wydarzenia społeczne, gospodarcze i polityczne, a także tematy lifestyle’owe. Łączy sprawdzone informacje z agencji prasowych z własnymi ustaleniami, tworząc treści rzetelne, precyzyjne i przystępne dla czytelników. Z łatwością porusza zarówno poważne, jak i lżejsze tematy, przyciągając uwagę i budując pełny obraz rzeczywistości.

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