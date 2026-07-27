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Emerytura 48-letniego Adama Małysza. Tyle państwo wypłaca legendzie skoków

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 05:30
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Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza. Tyle państwo wypłaca legendzie skoków/Shutterstock
Ile wynosi emerytura olimpijska Adama Małysza? Choć legendarny "Orzeł z Wisły" nie osiągnął jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, jako medalista igrzysk ma prawo do specjalnego świadczenia z budżetu państwa. Pieniądze te, wypłacane dożywotnio i zwolnione z podatku dochodowego, stanowią dodatek do jego obecnych zarobków w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wyjaśniamy zasady, na jakich przyznawane są te środki oraz jak ostatnia waloryzacja zmieniła ich wysokość.

Taką emeryturę już teraz dostaje 48-letni Adam Małysz. Oto kwota

Kariera Adama Małysza to imponująca kolekcja trofeów i rekordów. Od pierwszych startów w Pucharze Świata w 1995 roku, Polak systematycznie zdobywał kolejne szczyty, stając się jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Cztery Kryształowe Kule, medale olimpijskie i mistrzostw świata to tylko część jego bogatego dorobku. Pożegnawszy skocznię, Adam Małysz odkrył w sobie pasję do motorów, startując w tak wymagającym rajdzie jak Dakar. Dziś, jako prezes PZN, dowodzi, że jego talent i determinacja nie znają granic, skutecznie rozwijając polskie sporty zimowe.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe, które przysługuje polskim sportowcom, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Jest to forma uznania dla ich wyjątkowych osiągnięć i wkładu w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Emerytura olimpijska przysługuje polskim sportowcom, którzy:

  • Zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich.
  • Spełniają określone warunki wiekowe (zwykle po ukończeniu 40. roku życia).

Wysokość emerytury olimpijskiej jest ustalana na podstawie przepisów ustawy o sporcie i co jakiś czas może ulegać zmianom. Od 1 stycznia 2026 roku wysokość emerytury olimpijskiej wynosi 5116,99 zł miesięcznie. Co ważne, emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że sportowiec otrzymuje całą kwotę na rękę.

Ile wynosi emerytura Adama Małysza?

Adam Małysz, legenda polskiego sportu i skoków narciarskich, choć już dawno zakończył karierę zawodniczą, wciąż pozostaje w świetle reflektorów. Jednym z powodów jest jego emerytura olimpijska. Emerytura olimpijska Adama Małysza podlega regularnym waloryzacjom, związanym przede wszystkim ze wskaźnikiem inflacji. W 2026 roku świadczenie uległo znaczącemu podwyższeniu, osiągając poziom 5116,99 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że wysokość emerytury olimpijskiej jest ujednolicona dla wszystkich uprawnionych sportowców, niezależnie od osiągnięć. Aby otrzymać to świadczenie, zawodnik musi spełnić ściśle określone kryteria, takie jak zdobycie medalu olimpijskiego lub paraolimpijskiego, nieskazitelna przeszłość karalna oraz ukończenie 40. roku życia.

Ile zarabia Adam Małysz na stanowisku prezesa PZN?

Adam Małysz zdecydowanie więcej zarabia na stanowisku prezesa PZN niż podczas swojej kariery sportowej. Szacuje się, że jego roczne wynagrodzenie, podobnie jak w przypadku jego poprzednika, Apoloniusza Tajnera, wynosi około 900 tysięcy złotych. Warto jednak zaznaczyć, że sam Adam Małysz nie potwierdził tych doniesień. Według szacunków "Przeglądu Sportowego", miesięczna pensja prezesa PZN to około 15 tysięcy złotych. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zarobki Adama Małysza

Ile wynosi emerytura olimpijska Adama Małysza w 2026 roku?

W 2026 roku emerytura olimpijska Adama Małysza osiągnęła poziom 5116,99 zł miesięcznie. Świadczenie podlega regularnym waloryzacjom, związanym przede wszystkim ze wskaźnikiem inflacji.

Czym jest emerytura olimpijska dla polskich sportowców?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe dla polskich sportowców, którzy zdobyli medal na igrzyskach olimpijskich. Jest to forma uznania dla ich osiągnięć i wkładu w promocję Polski.

Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę olimpijską?

Zawodnik musi spełnić ściśle określone kryteria, takie jak zdobycie medalu olimpijskiego lub paraolimpijskiego, nieskazitelna przeszłość karalna oraz ukończenie 40. roku życia.

Czy emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Emerytura olimpijska jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że sportowiec otrzymuje całą kwotę na rękę.

Ile według szacunków zarabia Adam Małysz jako prezes PZN?

Szacuje się, że roczne wynagrodzenie Adama Małysza jako prezesa PZN wynosi około 900 tysięcy złotych. Według szacunków „Przeglądu Sportowego”, miesięczna pensja prezesa PZN to około 15 tysięcy złotych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emerytura olimpijskaAdam Małyszemeryturyemerytura
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Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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