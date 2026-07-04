Spór o płacę minimalną na 2027 rok. Związki nazywają rządową propozycję "kpiną"

W dniu 9 czerwca 2026 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2027. Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej do kwoty 4950 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 144 zł w stosunku do roku 2026, czyli o 3,0 proc. W przypadku minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych, rząd zaproponował wzrost o 90 groszy, do poziomu 32,30 zł brutto.

Propozycja związkowców

Propozycja ta drastycznie różni się od oczekiwań reprezentatywnych central związkowych. NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych już 27 maja przedstawiły własne postulaty. Związki zawodowe domagają się wzrostu płacy minimalnej o co najmniej 394 zł brutto, co oznaczałoby kwotę 5200 zł brutto oraz podniesienia stawki godzinowej do 34 zł brutto. Związkowcy postulują również 15-procentowy wzrost płac w sferze budżetowej, podczas gdy propozycja rządu w tym zakresie wynosi 3 proc..

Szef Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Piotr Duda, skomentował rządową propozycję w bardzo dosadny sposób. Nazwał ją "wyrazem lekceważenia milionów polskich pracowników i ich rodzin" oraz "kpiną z polskich pracowników", twierdząc, że tak niski wzrost nie pokryje rzeczywistych kosztów życia.

Płaca minimalna 2027. Kiedy poznamy kwotę?

Obecnie sprawą zajmuje się Rada Dialogu Społecznego (RDS), która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli stronom nie uda się dojść do kompromisu w tym terminie, rząd ustali wysokość płacy minimalnej samodzielnie w drodze rozporządzenia. Eksperci przewidują, że to właśnie ten drugi scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, co oznacza brak porozumienia na linii rząd-związki. Ostateczna wysokość płacy zostanie ogłoszona w Monitorze Polskim lub Dzienniku Ustaw do 15 września.

Szacuje się, że ewentualne podwyżki płacy minimalnej w zaproponowanym wymiarze objęłyby około 1,58 mln osób w Polsce.

Czym dokładnie jest minimalne wynagrodzenie?

Warto przypomnieć, jak funkcjonuje ten mechanizm w polskim systemie prawnym. Minimalne wynagrodzenie za pracę dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na pełen etat, niezależnie od ich stażu pracy czy posiadanych kwalifikacji. Jest to kwota ogólnokrajowa, która nie podlega różnicowaniu ze względu na region, branżę czy sektor gospodarczy.

Do minimalnego wynagrodzenia zalicza się wynagrodzenie zasadnicze oraz różne dodatki, premie i nagrody, które według zasad statystyki GUS wchodzą w skład wynagrodzeń osobowych. Istnieje jednak zamknięty katalog świadczeń, których nie wlicza się do tej kwoty:

nagroda jubileuszowa,

odprawa pieniężna związana z przejściem na emeryturę lub rentę,

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

dodatek za pracę w porze nocnej,

dodatek za staż pracy,

dodatek za szczególne warunki pracy.

Jeśli wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu okaże się niższe od płacy minimalnej – na przykład z powodu specyficznego rozkładu czasu pracy lub terminów wypłat – pracodawca ma obowiązek wypłacić wyrównanie. W przypadku osób zatrudnionych na niepełny etat, kwotę tę przelicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy.

Płaca minimalna 2026

Na rok 2026 ustalono minimalne wynagrodzenie w wysokości 4806 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa wynosi natomiast 31,40 zł brutto.