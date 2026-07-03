Sieć luksusowych hoteli i miliardowy majątek. Co wiadomo o rodzinie Gołębiewskich?

Znany youtuber Książulo w zeszłym tygodniu pokazał swoim widzom pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Mówił m.in. o tym, że w pokoju nie działała klimatyzacja. Gdy zmiana pokoju okazała się niemożliwa, zrezygnował z pobytu, domagając się zwrotu pieniędzy. Zarówno influencer, jak i hotel potwierdzili, że otrzymał zwrot kosztów - 5 tys. zł. Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce.

Tak się tłumaczy właściciel hotelu Gołębiewski

Dodatkowo w wywiadzie dla "Forbesa" głos w sprawie zabrał Jarosław Gołębiewski, który po śmierci ojca Tadeusza kieruje rodzinnym biznesem, stwierdzając, że "opinia jest krzywdząca i zupełnie nie odzwierciedla tego, co oferuje hotel" - powiedział w wywiadzie. Odnosząc się do żółtej wody", zapewniał, że pochodzi ona bezpośrednio z miejskiego wodociągu i cała gmina Rewal takiej używa.

Majątek rodziny Gołębiewskich - są w 100 najbogatszych Polaków

Tadeusz Gołębiewski vył założycielwm sieci hoteli i przedsiębiorstwa cukierniczego Tago. Na majątek słynnego klanu składają się bowiem nie tylko imponujących rozmiarów obiekty, które przyjmują chętnych w różnych zakątkach kraju, ale też produkcja słodyczy. W 2022 roku, po śmierci Tadeusza, prezesem Gołębiewski Holding został jego syn Jarosław, a główną udziałowczynią jest wdowa po założycielu, Grażyna Gołębiewska. Rolę wiceprezesa pełni z kolei Konrad Gołębiewski Piekut, siostrzeniec obecnego prezesa. Warto wspomnieć, że Tadeusz i Grażyna doczekali się trójki dzieci: córek Beaty i Moniki oraz wspomnianego już wyżej syna Jarosława. Majątek rodziny Gołębiewskich "Wprost" oszacował w 2026 roku na oszałamiające 2,84 miliarda złotych. Grażynie i jej bliskim dało to 39. miejsce w tegorocznym rankingu 100 najbogatszych Polaków.