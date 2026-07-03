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Sieć luksusowych hoteli i miliardowy majątek. Co wiadomo o rodzinie Gołębiewskich?

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 16:44
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Hotel Gołębiewski w Pobierowie
Hotel Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce/East News
Hotel Gołębiewski w Pobierowie od kilku dni nie schodzi z czołówek mediów. Stało się tak za sprawą relacji youtubera Książula, który skrytykował nowy hotel. Rodzina hotelarzy jest bardzo zasobna i raczej nie ma powodów do zmartwień. "Wprost" szacuje, że majątek Gołębiewskich to prawie 3 miliardy złotych.

Znany youtuber Książulo w zeszłym tygodniu pokazał swoim widzom pobyt w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Mówił m.in. o tym, że w pokoju nie działała klimatyzacja. Gdy zmiana pokoju okazała się niemożliwa, zrezygnował z pobytu, domagając się zwrotu pieniędzy. Zarówno influencer, jak i hotel potwierdzili, że otrzymał zwrot kosztów - 5 tys. zł. Gołębiewski w Pobierowie to największy hotel w Polsce.

Tak się tłumaczy właściciel hotelu Gołębiewski

Dodatkowo w wywiadzie dla "Forbesa" głos w sprawie zabrał Jarosław Gołębiewski, który po śmierci ojca Tadeusza kieruje rodzinnym biznesem, stwierdzając, że "opinia jest krzywdząca i zupełnie nie odzwierciedla tego, co oferuje hotel" - powiedział w wywiadzie. Odnosząc się do żółtej wody", zapewniał, że pochodzi ona bezpośrednio z miejskiego wodociągu i cała gmina Rewal takiej używa.

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Majątek rodziny Gołębiewskich - są w 100 najbogatszych Polaków

Tadeusz Gołębiewski vył założycielwm sieci hoteli i przedsiębiorstwa cukierniczego Tago. Na majątek słynnego klanu składają się bowiem nie tylko imponujących rozmiarów obiekty, które przyjmują chętnych w różnych zakątkach kraju, ale też produkcja słodyczy. W 2022 roku, po śmierci Tadeusza, prezesem Gołębiewski Holding został jego syn Jarosław, a główną udziałowczynią jest wdowa po założycielu, Grażyna Gołębiewska. Rolę wiceprezesa pełni z kolei Konrad Gołębiewski Piekut, siostrzeniec obecnego prezesa. Warto wspomnieć, że Tadeusz i Grażyna doczekali się trójki dzieci: córek Beaty i Moniki oraz wspomnianego już wyżej syna Jarosława. Majątek rodziny Gołębiewskich "Wprost" oszacował w 2026 roku na oszałamiające 2,84 miliarda złotych. Grażynie i jej bliskim dało to 39. miejsce w tegorocznym rankingu 100 najbogatszych Polaków.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskamiliardermajątek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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