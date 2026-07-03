Europa buduje strategiczny ekosystem deeptech

W Europie coraz wyraźniej widać rozwój zintegrowanego ekosystemu biznesowego w kluczowych sektorach technologicznych – od półprzewodników, przez technologie kwantowe i kosmiczne, po biotechnologię. To obszary uznawane za fundament przyszłej suwerenności technologicznej kontynentu – wynika z raportu European Innovation Council (EIC), na który powołuje się piątkowa „Rzeczpospolita”.

Kończy się też drenaż mózgów. Maleje też problem odpływu innowacyjnych firm. Wskaźnik relokacji, czyli przenoszenia działalności poza Europę, wynosi obecnie zaledwie 1 proc. - zauważa dziennik.

Rośnie kapitał i liczba europejskich jednorożców

W ostatnim roku w Europie pojawiły się trzy nowe deeptechowe „jednorożce”, czyli spółki wyceniane na co najmniej 1 mld dolarów.

Od 2019 r. firmy wspierane przez EIC pozyskały łącznie 15,5 mld euro finansowania, z czego niemal 4 mld euro przypadło na sam 2025 r. Coraz większą rolę odgrywa kapitał prywatny – każdy 1 euro zainwestowany przez Fundusz EIC przyciąga średnio 3,5 euro inwestycji prywatnych.

Polska: więcej transakcji i większe ambicje

W Polsce również widać stopniowe umacnianie segmentu deeptech. Jak mówi Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR ds. inwestycji, rośnie liczba projektów o globalnych ambicjach, a inwestorzy coraz chętniej kierują kapitał w zaawansowane technologie.

„W ostatnich dwóch latach w tym segmencie odnotowaliśmy blisko 100 transakcji o łącznej wartości ponad 2 mld zł, co oznacza wzrost wartości finansowania o 77 proc. względem poprzednich lat” – wylicza Raczyński.

Sukces nauki to za mało

Mimo pozytywnych trendów eksperci studzą optymizm. Jak podkreśla Maciej Adamczyk, dyrektor finansowy QNA Technology, Europa wciąż zmaga się z fundamentalnym problemem komercjalizacji innowacji.

„Europa wciąż cierpi na strukturalny paradoks: generujemy genialną naukę, a mimo to przegrywamy z USA i Azją na etapie rynkowego wdrożenia” – zaznacza Adamczyk, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.