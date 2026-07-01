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29 tys. zł miesięcznie? Te zawody należą do najlepiej płatnych

oprac. Anna Rymkiewicz
dzisiaj, 10:15
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29 tys. zł miesięcznie? Te zawody należą do najlepiej płatnych
29 tys. zł miesięcznie? Te zawody należą do najlepiej płatnych/Shutterstock
Aż o 86 proc. rośnie całkowite wynagrodzenie eksperta, który awansował na starszego eksperta – wynika z raportu płacowego firmy Sedlak & Sedlak. Najlepiej płaci branża nowych technologii, ale bardzo dobrze można zarobić także poza IT – podaje w środę „Puls Biznesu”.

Przywołane przez „PB” opracowanie powstało w oparciu o dane z ponad 1300 przedsiębiorstw i uwzględnia zarobki ponad 408 tys. pracowników na 1264 stanowiskach. Głównym wnioskiem, który formułują autorzy raportu, jest silne premiowanie przez rynek unikalnych kompetencji oraz odpowiedzialności strategicznej, co przekłada się na szybki wzrost płac wraz z doświadczeniem.

Awans z eksperta na starszego eksperta

Największy przyrost wynagrodzenia całkowitego, aż o 86 proc., następuje przy awansie z eksperta (SE) na starszego eksperta (SSE). Rozpiętość płac specjalistów rośnie: mediana wynagrodzenia całkowitego młodszego specjalisty wynosi 7.180 zł, podczas gdy starszego eksperta to już 25.700 zł – podaje „PB”.

Rozpiętość płac specjalistów

W przypadku kontraktów B2B stawki te są wyższe i mieszczą się w przedziale od 9.437 zł do 29.139 zł. Dla porównania, brutto doświadczonego pracownika fizycznego to 5.800 zł, technicznego – 6.927 zł, a doświadczonego specjalisty – 7.927 zł.

Najlepiej opłacane stanowiska w IT i nowych technologiach

Najlepiej opłacani specjaliści – jak podaje dziennik - są w branży IT i nowoczesnych technologii.

Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymuje architekt systemowy (SSE) – 29 .000 zł, specjalista ds. bezpieczeństwa IT (SSE) – 28.069 zł oraz konsultant SAP (SSE) – 28.000 zł. Na kolejnych pozycjach plasują się: programista embedded (SSE) – 27.500 zł, programista back-end (SE) – 27.129 zł, inżynier cloud (SE) – 26.500 zł oraz product owner (SSE) – 25.750 zł.

Poza IT wysokimi zarobkami wyróżniają się prawnicy. Np. radca prawny (SSE) osiąga około 25.100 zł.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że rynek pracy coraz mocniej uzależnia wysokość pensji od realnego wpływu na organizację i odpowiedzialności biznesowej, a nie od samego stażu pracy.

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Źródło PAP
Tematy: pensjawynagrodzenieIT
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oprac. Anna Rymkiewicz

Redaktorka związana z mediami od ponad 20 lat, na co dzień relacjonuje zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz tematy lifestyle’owe. Łączy rzetelność z przystępnym przedstawianiem informacji, zarówno tych poważnych, jak i lżejszych.

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