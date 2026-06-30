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Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026. Jest decyzja władz. Dla kogo dzień wolny za święto w sobotę?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 15:16
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Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026/ShutterStock
W sierpniu 2026 Polacy mogą liczyć na dłuższy odpoczynek. Zapadła decyzja o wyznaczeniu dnia wolnego w piątek 14 sierpnia, dzięki czemu część osób zyska długi weekend. Sprawdzamy, kogo obejmuje decyzja i jakie zasady obowiązują pry odbiorze dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Dzień wolny za święto 15 sierpnia 2026

Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w 2026 roku przypada na sobotę 15 sierpnia. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na etacie nie tracą dnia wolnego. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Wyjaśniamy kto może skorzystać z dodatkowego wolnego i jakie zasady obowiązują 2026 roku.

Jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, obniża ono wymiar czasu pracy. Pracodawca ma wtedy obowiązek oddać pracownikowi inny dzień wolny. Musi on zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym. Termin wyznacza pracodawca. Święto w sobotę nie może zostać pominięte.

W przypadku członków korpusu służby cywilnej decyzję o wyznaczeniu konkretnych dni wolnych podejmuje Prezes Rady Ministrów. Odbywa się to w formie zarządzenia, które określa, w jakich terminach urzędnicy administracji rządowej odbierają dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Kto odbierze wolne 14 sierpnia 2026?

Rząd wydał już rozporządzenie w sprawie dnia wolnego za to święto. Na jego mocy piątek, 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla urzędników. Zarządzenie podpisane przez Donalda Tuska dotyczy wyłącznie administracji rządowej. Nowy przedłużony weekend w sierpniu dla pracowników administracji państwowej potrwa od 14 do 16 sierpnia 2026.

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Dzień wolny za święto w sobotę w firmach prywatnych. Jakie zasady?

W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę w firmach prywatnych i samorządowych, dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z mocy Kodeksu pracy, ale termin dnia wolnego ustala pracodawca. Nie musi być to ten sam dzień, który wyznaczył rząd dla urzędników. Pracodawca może wyznaczyć piątek przed świętem, albo poniedziałek po święcie, albo inny dzień w tym samym okresie rozliczeniowym.

Choć zarządzanie rządu w sprawie dni wolnych formalnie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, w praktyce terminy oddawania dnia wolnego bardzo często pokrywają się także w innych zakładach pracy. Wielu pracodawców decyduje się wyznaczyć wolne w tych samych dniach, co administracja, czyli 14 sierpnia. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby dzień wolny został ustalony na poniedziałek, 17 sierpnia, co również pozwoli stworzyć długi weekend.

Czy pracownik może wybrać termin dnia wolnego za święto w sobotę?

Pracownik może złożyć wniosek lub zgłosić preferencję, aby dzień wolny został wyznaczony w konkretnym terminie, np. w piątek. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to prawo pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględnienia wniosku, ostateczna decyzja zawsze należy do pracodawcy. W wielu firmach takie wnioski są jednak uwzględniane organizacyjnie, zwłaszcza jeżeli nie wpływają negatywnie na funkcjonowanie zakładu.

Komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę w 2026?

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu, także przy pracy zmianowej. Nie dotyczy natomiast umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.

Harmonogram dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku

Poza sierpniowym długim weekendem w 2026 roku roku czeka nas jeszcze kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy. Sprawdzamy pełny harmonogram świąt.

  • 1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 6 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (piątek) - Święto Pracy
  • 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (sobota) - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (środa) - Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (piątek) - Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  • 26 grudnia (sobota) - Boże Narodzenie
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Tuskdodatkowy dzień wolny od pracydługi weekendświęto Wojska Polskiego
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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