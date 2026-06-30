Specjalny dodatek dożywotni dla emerytów. Na konto wpadnie 288 zł

Niektórzy emeryci otrzymują specjalny, dożywotni dodatek do swoich świadczeń. To tzw. świadczenie ratownicze, przeznaczone dla strażaków-ochotników z OSP. Od 1 marca 2026 roku kwota tego wsparcia wynosi 288 zł miesięcznie.
Warto podkreślić, że dodatek ten rośnie wraz z coroczną waloryzacją, podobnie jak standardowe emerytury i renty. Pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie ZUS.
Kto otrzyma świadczenie ratownicze?
Nie każdy emeryt ma prawo do tego dodatku. Aby otrzymywać pieniądze, musisz spełnić dwa kluczowe warunki dotyczące wieku oraz stażu w jednostce OSP:
- Wiek: Kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
- Staż: Musisz udokumentować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) udziału w działaniach ratowniczych. Warunkiem koniecznym jest czynny udział w przynajmniej jednej akcji ratowniczej w każdym roku trwania stażu.
Dożywotni dodatek do emerytury
Świadczenie ratownicze jest korzystne z kilku powodów. Jest dożywotnie. Otrzymujesz je co miesiąc aż do końca życia. Pobierasz je bez względu na to, czy otrzymujesz emeryturę z ZUS, KRUS czy z systemu mundurowego. Możesz też nadal pracować zawodowo. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Dodatek nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia socjalnego.
Jak złożyć wniosek?
Pieniądze nie wpłyną na konto automatycznie. Musisz złożyć wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Co przygotować?
- Dokument tożsamości.
- Numer rachunku bankowego.
- Dokumentację potwierdzającą udział w akcjach (w tym oświadczenia świadków, jeśli brakuje wpisów w starych ewidencjach).
Jeśli musisz dołączyć oświadczenia świadków (np. w przypadku służby w latach 80. lub 90.), pamiętaj, że przynajmniej jeden z nich musi pełnić funkcję publiczną, taką jak sołtys, radny czy burmistrz. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku – urząd nie wypłaci wyrównania za minione lata.
Waloryzacja emerytur 2027
Rząd przyjął również propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Prognozuje się, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc., co podniesie najniższą emeryturę o około 68,85 zł.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.