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Specjalny dodatek dożywotni dla emerytów. Na konto wpadnie 288 zł

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:59
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pieniądze
Dodatek do emerytury 2026. 288 zł co miesiąc. Jak złożyć wniosek?/Shutterstock
Emeryci z doświadczeniem w Ochotniczej Straży Pożarnej mogą otrzymać specjalny, dożywotni dodatek do emerytury. Świadczenie ratownicze wynosi obecnie 288 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Jakie warunki trzeba spełnić i jak złożyć wniosek?

Niektórzy emeryci otrzymują specjalny, dożywotni dodatek do swoich świadczeń. To tzw. świadczenie ratownicze, przeznaczone dla strażaków-ochotników z OSP. Od 1 marca 2026 roku kwota tego wsparcia wynosi 288 zł miesięcznie.

Warto podkreślić, że dodatek ten rośnie wraz z coroczną waloryzacją, podobnie jak standardowe emerytury i renty. Pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie ZUS.

Kto otrzyma świadczenie ratownicze?

Nie każdy emeryt ma prawo do tego dodatku. Aby otrzymywać pieniądze, musisz spełnić dwa kluczowe warunki dotyczące wieku oraz stażu w jednostce OSP:

  • Wiek: Kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.
  • Staż: Musisz udokumentować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) udziału w działaniach ratowniczych. Warunkiem koniecznym jest czynny udział w przynajmniej jednej akcji ratowniczej w każdym roku trwania stażu.

Dożywotni dodatek do emerytury

Świadczenie ratownicze jest korzystne z kilku powodów. Jest dożywotnie. Otrzymujesz je co miesiąc aż do końca życia. Pobierasz je bez względu na to, czy otrzymujesz emeryturę z ZUS, KRUS czy z systemu mundurowego. Możesz też nadal pracować zawodowo. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Dodatek nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia socjalnego.

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Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie wpłyną na konto automatycznie. Musisz złożyć wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Co przygotować?

  • Dokument tożsamości.
  • Numer rachunku bankowego.
  • Dokumentację potwierdzającą udział w akcjach (w tym oświadczenia świadków, jeśli brakuje wpisów w starych ewidencjach).

Jeśli musisz dołączyć oświadczenia świadków (np. w przypadku służby w latach 80. lub 90.), pamiętaj, że przynajmniej jeden z nich musi pełnić funkcję publiczną, taką jak sołtys, radny czy burmistrz. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku – urząd nie wypłaci wyrównania za minione lata.

Waloryzacja emerytur 2027

Rząd przyjął również propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Prognozuje się, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc., co podniesie najniższą emeryturę o około 68,85 zł.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: emeryturaMSWiAświadczenie ratowniczestrażak
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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