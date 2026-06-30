Specjalny dodatek dożywotni dla emerytów. Na konto wpadnie 288 zł

Niektórzy emeryci otrzymują specjalny, dożywotni dodatek do swoich świadczeń. To tzw. świadczenie ratownicze, przeznaczone dla strażaków-ochotników z OSP. Od 1 marca 2026 roku kwota tego wsparcia wynosi 288 zł miesięcznie.

Warto podkreślić, że dodatek ten rośnie wraz z coroczną waloryzacją, podobnie jak standardowe emerytury i renty. Pieniądze wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, a nie ZUS.

Kto otrzyma świadczenie ratownicze?

Nie każdy emeryt ma prawo do tego dodatku. Aby otrzymywać pieniądze, musisz spełnić dwa kluczowe warunki dotyczące wieku oraz stażu w jednostce OSP:

Wiek: Kobiety muszą ukończyć 60 lat, a mężczyźni 65 lat.

a mężczyźni Staż: Musisz udokumentować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) udziału w działaniach ratowniczych. Warunkiem koniecznym jest czynny udział w przynajmniej jednej akcji ratowniczej w każdym roku trwania stażu.

Świadczenie ratownicze jest korzystne z kilku powodów. Jest dożywotnie. Otrzymujesz je co miesiąc aż do końca życia. Pobierasz je bez względu na to, czy otrzymujesz emeryturę z ZUS, KRUS czy z systemu mundurowego. Możesz też nadal pracować zawodowo. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego (PIT). Dodatek nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia socjalnego.

Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie wpłyną na konto automatycznie. Musisz złożyć wniosek do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Co przygotować?

Dokument tożsamości.

Numer rachunku bankowego.

Dokumentację potwierdzającą udział w akcjach (w tym oświadczenia świadków, jeśli brakuje wpisów w starych ewidencjach).

Jeśli musisz dołączyć oświadczenia świadków (np. w przypadku służby w latach 80. lub 90.), pamiętaj, że przynajmniej jeden z nich musi pełnić funkcję publiczną, taką jak sołtys, radny czy burmistrz. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku – urząd nie wypłaci wyrównania za minione lata.

Waloryzacja emerytur 2027

Rząd przyjął również propozycję podwyższenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2027 rok. Prognozuje się, że świadczenia wzrosną o co najmniej 3,48 proc., co podniesie najniższą emeryturę o około 68,85 zł.