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Praca zdalna jak magnes. Na takie oferty kandydaci odpowiadają 4,5 razy chętniej

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 13:10
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Praca zdalna jak magnes. Na takie oferty kandydaci odpowiadają 4,5 razy chętniej
Praca zdalna jak magnes. Na takie oferty kandydaci odpowiadają 4,5 razy chętniej/Shutterstock
Kandydaci wyraźnie pokazują swoje preferencje: na oferty pracy zdalnej odpowiadają 4,5 razy chętniej niż na ogłoszenia dotyczące pracy stacjonarnej. Rynek nie podąża jednak w pełni za tym trendem. Coraz większą popularność wśród pracodawców zdobywa model hybrydowy.

Praca zdalna bardzo przyciąga

Osoby szukające zatrudnienia najchętniej odpowiadają na oferty z możliwością pracy zdalnej: 4,5-krotnie częściej niż na te wymagające pracy stacjonarnej, wynika z danych No Fluff Jobs. Tymczasem w ogłoszeniach dominuje hybrydowy tryb wykonywania obowiązków - w dwa lata odsetek ofert wspominających o takiej opcji wzrósł o ponad 60%. Liderem pod tym względem jest Wrocław, kolejne miejsca zajmują Gdańsk i Katowice. Dostępność ogłoszeń oferujących pracę zdalną od 2024 r. utrzymuje się na w miarę stałym poziomie nieco ponad 30%.

Coraz więcej ofert pracy hybrydowej

"Udział ogłoszeń o pracy oferujących możliwość wykonywania obowiązków w trybie hybrydowym od 2024 r. zwiększył się z 20,5% do 35%. Jednocześnie odsetek ofert zawierających wymóg pracy stacjonarnej spadł z 46% do 33,5%, podczas gdy dostępność pracy zdalnej utrzymuje się na w miarę stałym poziomie (33,5% w 2024 r. i 31,5% obecnie)" - czytamy w komunikacie.

Praca zdalna jak magnes

Zdalny tryb pracy cieszy się największym zainteresowaniem wśród osób szukających zatrudnienia - wspominające o takiej możliwości ogłoszenia są odwiedzane dwukrotnie częściej niż te, które mówią o trybie hybrydowym, i trzykrotnie częściej niż te z trybem stacjonarnym. Przekłada się to na wysyłanie CV - na oferty z możliwością pracy zdalnej aplikuje 3 razy więcej osób niż na te z pracą hybrydową i 4,5 razy więcej niż na te ze stacjonarną.

Większa efektywność, mniejszy stres i oszczędności na dojazdach

"Pandemia mocno zmieniła postrzeganie rzeczywistości przez szukających pracy. Otwartość pracodawców na tryb zdalny w tamtym okresie pozwoliła wielu osobom przetestować go na własnej skórze i odczuć zauważalne korzyści np. poprawę work-life balance, mniejszy stres i oszczędności w dojazdach do biura. Nic dziwnego, że tak wiele osób szuka możliwości pracy z domu i jest w stanie poświęcić więcej czasu na znalezienie pracy zdalnej niż takiej, która wymusza obecność w biurze" - powiedziała Chief People & Operations Officer w No Fluff Jobs Paulina Król, cytowana w materiale.

W tych miastach najwięcej ofert pracy zdalnej

Najwięcej ogłoszeń informujących o możliwości pracy zdalnej dotyczy stanowisk z Wrocławia - stanowią one 33,5% ofert zatrudnienia w tym mieście publikowanych na No Fluff Jobs. Praca hybrydowa dominuje w Krakowie (57,5% ofert z tego miasta), a największą przewagę pracy stacjonarnej odnotowano w Łodzi (aż 67% ofert z tego miasta), podkreślono.

Niekwestionowanymi liderami pod względem dostępności pracy zdalnej są kategorie IT oraz marketing - oferty pracy spoza biura stanowią w nich po 39%. Praca w trybie hybrydowym najczęściej pojawia się w ogłoszeniach adresowanych do branży HR (42%, chociaż nadal przeważa tu praca stacjonarna - 46%) oraz IT (40%). Pracy stacjonarnej najczęściej oczekuje się w sprzedaży (85% ofert w tej kategorii) oraz w logistyce (82%). 

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Źródło ISBnews
Tematy: praca zdalnapraca hybrydowapraca stacjonarna
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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