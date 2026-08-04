Prawie 7000 zł co miesiąc dla seniora. ZUS wypłaca dodatkowe pieniądze tysiącom emerytów

Przybywa polskich stulatków. ZUS wypłaca rekordowe wsparcie

Polska populacja starzeje się, a grono najstarszych obywateli powiększa się w zaskakująco szybkim tempie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał nowe dane, z których wynika, że świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat pobiera obecnie 4262 seniorów. W grudniu 2025 roku grono to liczyło 4057 osób, co oznacza skok o ponad dwieście osób w zaledwie sześć miesięcy.

Najwięcej stulatków pobierających dodatkowe pieniądze zamieszkuje województwo mazowieckie – w czerwcu 2026 roku ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje województwo śląskie z liczbą 436 uprawnionych, a podium zamyka dolnośląskie, gdzie dodatek trafia do 412 osób. Na przeciwległym biegunie znajdują się województwa opolskie oraz lubuskie, w których ZUS przekazuje odpowiednio 75 i 85 świadczeń.

Prawie 7 tysięcy złotych co miesiąc

Wszystkie osoby w wieku stu lat otrzymują co miesiąc pokaźne zastrzyki gotówki. Od 1 marca 2026 roku kwota świadczenia honorowego wynosi dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Pieniądze te wpływają na konta seniorów niezależnie od pobieranej dotychczas standardowej emerytury czy renty.

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2025 roku całą procedurę reguluje ujednolicona ustawa. Przepisy te zlikwidowały dawne, krzywdzące zasady, według których wysokość premii zależała od roku, w którym jubilaci obchodzili setne urodziny. Obecnie wszyscy stulatkowie dostają identyczną kwotę bazową. Co równie istotne, ustawa gwarantuje coroczną marcową waloryzację świadczenia na dokładnie takich samych zasadach, jakie obowiązują przy tradycyjnych emeryturach i rentach.

Rozwój kwoty świadczenia honorowego:

Od 1 stycznia 2025 r. - > 6 246,13 zł brutto

Od 1 marca 2025 r. - > 6 589,67 zł brutto

Od 1 marca 2026 r. - > 6 938,92 zł brutto

Świadczenie z urzędu czy na wniosek?

Zdecydowana większość seniorów nie musi nawet wychodzić z domu ani wypełniać jakichkolwiek papierów, aby dostać te pieniądze. ZUS przyzna świadczenie honorowe automatycznie z urzędu osobie, która:

posiada obywatelstwo polskie,

skończyła 100 lat,

w miesiącu poprzedzającym setne urodziny posiadała prawo do co najmniej jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych (np. zwykłej emerytury ZUS, KRUS, renty socjalnej, świadczenia rodzicielskiego czy uposażenia sędziowskiego w stanie spoczynku).

Decyzja przychodzi automatycznie z właściwego organu, a wypłata rusza od miesiąca ukończenia stu lat. Jeżeli stulatek pobiera dwa świadczenia (np. emeryturę i rentę wypadkową), urzędnicy przyznają mu tylko jedno świadczenie honorowe. W przypadku wypłat z dwóch różnych instytucji, obsługę dodatku przejmuje wyłącznie ZUS.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku seniorów, którzy z jakichś przyczyn nie pobierali dotąd żadnej emerytury ani renty z polskiego systemu. Takie osoby muszą złożyć odpowiedni wniosek (najlepiej na gotowym formularzu ESH). ZUS przyzna im pieniądze, o ile spełnią następujące kryteria:

mają ukończone 100 lat i posiadają polskie obywatelstwo,

po ukończeniu 16. roku życia posiadały na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych przez co najmniej 10 lat,

złożą wniosek nie wcześniej niż na 30 dni przed setnymi urodzinami lub jak najszybciej po ich ukończeniu.

Jak prawidłowo wypełnić i złożyć dokumenty?

Wniosek ESH może złożyć sam senior, jego przedstawiciel ustawowy albo upoważniony pełnomocnik. Jeśli wnioskodawca nie skorzysta z gotowego druku, musi pamiętać o podaniu pełnych danych osobowych, numeru PESEL, dokładnego adresu oraz wskazaniu wybranej formy wypłaty środków.

Kluczowym elementem wniosku pozostaje oświadczenie o zamieszkiwaniu w Polsce przez wymagane 10 lat. Senior składa ten wpis pod rygorem odpowiedzialności karnej, dopisując obowiązkową klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, wnioskodawca nie pozostaje bezbronny. Ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bezpośrednio do Prezesa ZUS. Gdy to nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem jest zaskarżenie rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.