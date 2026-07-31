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GUS pokazał nowe dane. Wiadomo, jak zmieniły się ceny w lipcu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:00
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GUS pokazał nowe dane. Wiadomo, jak zmieniły się ceny w lipcu
GUS pokazał nowe dane. Wiadomo, jak zmieniły się ceny w lipcu/Shutterstock
Inflacja w lipcu 2026 roku wyniosła 3,0 proc. w ujęciu rocznym – wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z czerwcem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc., zgodnie z oczekiwaniami analityków.

Inflacja w Polsce [LIPIEC 2026]

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za lipiec i czerwiec 2026 r.:

lipiec

czerwiec

rdr

mdm

rdr

mdm

INFLACJA OGÓŁEM

3,0

0,8

2,5

-0,5

Żywność i napoje bezalkoholowe

-0,4

-0,8

-0,2

-0,7

Energia elektryczna, gaz i inne paliwa

4,0

0,1

4,8

-0,4

Paliwa i smary do prywatnych środków transportu

15,8

13,9

5,3

-7,4

Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 13 sierpnia.

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Źródło GUS
Tematy: GUSinflacjalipiec 2026
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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