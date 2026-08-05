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Miliard złotych dla seniorów. Bon senioralny coraz bliżej. Są szczegóły

oprac. Łucja Orzeł
33 minut temu
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Miliard złotych dla seniorów. Bon senioralny coraz bliżej. Są szczegóły
Miliard złotych dla seniorów. Bon senioralny coraz bliżej. Są szczegóły/Shutterstock
Aby otrzymać bon senioralny, senior będzie musiał zawrzeć umowę z gminą. Zakres przyznanego wsparcia zostanie uzależniony od stopnia niezaspokojonych potrzeb w codziennym funkcjonowaniu – wynika z opublikowanego we wtorek projektu rozporządzenia dotyczącego Programu Bonu Senioralnego.

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wejdzie w życie 7 sierpnia. Projekt rozporządzenia, które pozwoli na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

Kto będzie mógł skorzystać z bonu senioralnego? Kryteria dla seniorów

Z projektu wynika, że kwalifikacja do otrzymania bonu senioralnego będzie uzależniona od poziomu niezaspokojenia potrzeb życia codziennego seniora - związanych z poruszaniem się, żywieniem, ubieraniem, utrzymywaniem higieny osobistej, załatwianiem czynności fizjologicznych, przyjmowaniem leków oraz monitorowaniem stanu zdrowia, zarządzaniem sprawami domowymi, utrzymywaniem aktywności fizycznej i intelektualnej, kontaktu z przyrodą oraz uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym.

Wymiar wsparcia będzie określony w umowie zawieranej pomiędzy seniorem a gminą. Celem jest precyzyjne dostosowanie zakresu usług do warunków lokalnych i indywidualnych potrzeb seniora.

Nie pieniądze, a usługi. Na czym będzie polegało nowe wsparcie

Program będzie finansowany z budżetu państwa. Łącznie w latach 2026-2028 na ten cel przeznaczonych zostanie miliard złotych (100 mln zł w 2026 r., 400 mln zł w 2027 r. oraz 500 mln zł w 2028 r.).

Gminy kluczowe w realizacji programu. Kto otrzyma wsparcie w pierwszej kolejności

Środki będą przekazywane gminom w formie dotacji celowych przez wojewodów. Pierwszeństwo w przyznawaniu środków będą miały gminy, w których dotychczas nie realizowano publicznych usług opiekuńczych, w drugiej kolejności gminy świadczące je dla maksymalnie 10 osób, a w dalszej kolejności te o najwyższej prognozowanej dynamice wzrostu liczby seniorów.

Bonem senioralnym gminy nie będą mogły zastępować dotychczasowych usług opiekuńczych.

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Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym

Bon senioralny będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie dwa tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też na wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.

Bon ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65 lat, jest obywatelem Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł.

Program ma być wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów.

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Źródło PAP
Tematy: seniorzybon senioralny 2026
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oprac. Łucja Orzeł

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