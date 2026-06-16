Czy na umowie zlecenie przysługuje urlop wypoczynkowy?

Krótka i brutalna odpowiedź brzmi: co do zasady – nie.

Płatny urlop wypoczynkowy (20 lub 26 dni) to flagowe uprawnienie z Kodeksu pracy. Tymczasem umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą rządzi Kodeks cywilny.

Dla Ciebie oznacza to jedno: przepisy nie gwarantują Ci ani jednego dnia płatnego wolnego. Nie masz prawa do urlopu na żądanie, a po zakończeniu współpracy nikt nie wypłaci Ci ekwiwalentu za niewykorzystane wolne.

Ważne Złota zasada: Etat daje urlop z mocy ustawy. Zlecenie daje przerwę tylko wtedy, gdy sam wywalczysz ją w umowie.

Płatne wolne na zleceniu? Tak, ale musisz mieć ten zapis

To, że prawo nie nakazuje płacenia za Twój urlop, nie oznacza, że jest to zakazane. Wszystko zależy od tego, co podpisałeś. Zleceniodawca może zgodzić się na wolne, ale jeśli w grę wchodzą pieniądze, kluczowa jest treść umowy.

Jeśli chcesz odpocząć i nie stracić płynności finansowej, w Twojej umowie powinny znaleźć się konkretne zapisy określające:

Dokładną liczbę dni przerwy w roku.

Termin i sposób zgłaszania nieobecności.

Jasną deklarację, czy przerwa jest płatna , czy bezpłatna.

, czy bezpłatna. Zapis, czy miesięczne wynagrodzenie zostanie pomniejszone za czas wolny.

Pułapka językowa. Słowo „urlop” może Cię zgubić

Wielu zleceniobiorców czuje się bezpiecznie, bo w umowie widzą słowo „urlop”. To błąd, który może drogo kosztować. Samo użycie tego słowa w umowie cywilnoprawnej nie sprawia magicznie, że stajesz się pracownikiem i chroni Cię Kodeks pracy.

Aby uniknąć nieporozumień i ubiec księgowość, bezpieczniej jest stosować sformułowania: „płatna przerwa w wykonywaniu zlecenia” lub „bezpłatna przerwa w świadczeniu usług”. Wtedy sprawa jest czarno na białym.

Przykład Chcesz wziąć tydzień wolnego w lipcu. Co z pieniędzmi? Wyobraź sobie sytuację: pracujesz na zleceniu regularnie od poniedziałku do piątku. Planujesz tygodniowy wyjazd w lipcu. Co dzieje się z Twoim portfelem? Scenariusz A (Brak zapisów w umowie): Zleceniodawca zgadza się na Twój wyjazd, ale masz stawkę godzinową. Nie ma Cię w pracy – nie zarabiasz. Twój lipcowy przelew będzie o 1/4 niższy.

Zleceniodawca zgadza się na Twój wyjazd, ale masz stawkę godzinową. Nie ma Cię w pracy – nie zarabiasz. Twój lipcowy przelew będzie o 1/4 niższy. Scenariusz B (Masz zapis o płatnej przerwie): W umowie zagwarantowałeś sobie np. 10 dni płatnej przerwy w roku. Jedziesz na wakacje, a na konto wpływa pełna kwota.

Minimalna stawka godzinowa w 2026 roku a Twój wypoczynek

Od 1 stycznia 2026 roku minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wzrosła do 31,40 zł brutto. To potężna ochrona Twojego portfela, ale nie ma ona nic wspólnego z prawem do urlopu.

Ustawowa stawka gwarantuje, że dostaniesz godziwe pieniądze za każdą przepracowaną godzinę. Jeśli nie pracujesz, bo leżysz na plaży, stawka minimalna wynosi okrągłe 0 zł (za godziny, których nie wykonujesz, co do zasady nie nalicza się wynagrodzenia) – chyba że, ponownie, zadbałeś o zapis o płatnej przerwie.

Rewolucja od 2026 roku. Zlecenie wlicza się do stażu, ale jest jeden haczyk

Oto informacja, która w 2026 roku wywołała najwięcej zamieszania. Nowe przepisy pozwalają wliczać okresy pracy na umowie zlecenie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (w tym wymiar urlopu).

Wiele osób zrozumiało to opatrznie, myśląc, że automatycznie dostały urlop. Jak jest naprawdę?

Gdy pracujesz TYLKO na zleceniu: Nadal nie masz automatycznego urlopu. Gdy przechodzisz ze zlecenia na ETAT: Twoje lata przepracowane na zleceniu sumują się. Dzięki temu w nowej pracy na etacie możesz od razu wskoczyć na wyższy wymiar urlopu (26 dni zamiast 20).

Kiedy Twoje „zlecenie” to tak naprawdę ukryty etat?

Jeżeli podpisujesz umowę zlecenie, ale Twoja codzienność wygląda zupełnie inaczej, Państwowa Inspekcja Pracy może uznać, że powinieneś mieć etat (i pełny urlop!). Zwróć uwagę na te sygnały ostrzegawcze:

Pracujesz pod stałym kierownictwem szefa.

Masz sztywne, narzucone godziny i konkretne miejsce pracy.

Musisz wykonywać zadania osobiście (brak możliwości wyznaczenia zastępstwa).

Jeśli tak to wygląda, Twoje zlecenie może być fikcją, a Ty tracisz należne Ci prawa pracownicze.

Co musisz zrobić przed spakowaniem walizki? [CHECKLISTA]

Zanim kupisz bilety na wakacje, wykonaj te trzy kroki, aby uniknąć finansowego tąpnięcia:

Prześwietl umowę: Sprawdź sekcje dotyczące wynagrodzenia, przerw i rozliczania godzin. Zabezpiecz się na piśmie: Jeśli umowa milczy o wolnym, uzgodnij przerwę z szefem mailowo. Słowna obietnica w sądzie pracy nic nie znaczy. Podpisz aneks: Najlepszym rozwiązaniem jest szybki aneks do umowy, który jasno określi ile dni wolnych Ci przysługuje, czy są płatne i z jakim wyprzedzeniem musisz je zgłosić.

Często zadawane pytania (FAQ) – Urlop na zleceniu w 2026 roku