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Coraz więcej wypadków w pracy. Tu zdarzały się najczęściej

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 12:57
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Coraz więcej wypadków w pracy. Tu zdarzały się najczęściej
Coraz więcej wypadków w pracy. Tu zdarzały się najczęściej/Shutterstock
W pierwszym kwartale 2026 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w Polsce była o blisko jedną piątą większa (19,3 proc.) niż w tym samym okresie w ubiegłym roku – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS wynika, że w porównaniu z pierwszym kwartałem 2025 r. odnotowano wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz wzrost wskaźnika wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) - z 1,04 do 1,24 rok do roku.

Najczęstsze skutki wypadków przy pracy

W I kwartale 2026 r. najwięcej poszkodowanych odnotowano w wypadkach przy pracy ze skutkiem innym niż ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć osoby poszkodowanej (16960 osób). W wypadkach ciężkich poszkodowane zostały 92 osoby, a w śmiertelnych - 32. Podczas wykonywania pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy zostały poszkodowane 42 osoby.

W tych województwach było najwięcej wypadków w pracy

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (1,64), zachodniopomorskim (1,60) oraz kujawsko-pomorskim (1,53), natomiast najniższy w woj. mazowieckim (0,88), małopolskim (0,95) oraz podkarpackim (1,13).

Branże z najwyższą wypadkowością

Najwyższą liczbę poszkodowanych na 1000 pracujących odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (3,41); dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (3,34) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (2,03).

Przyczyną 40 proc. wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracownika.

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Źródło PAP
Tematy: pracadane GUSwypadki w pracy
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oprac. Łucja Orzeł
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