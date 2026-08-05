Rekordowe wypłaty w sierpniu 2026. Wynagrodzenie wyższe nawet o 1000 zł. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Uprawnienie do otrzymywania dodatku za pracę w godzinach nocnych określa art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Na jego podstawie pracownikowi przysługuje dodatkowa zapłata za każdą godzinę wykonywania obowiązków w porze nocnej. Dodatek wynosi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie to jest obowiązkowe, a prawo do niego nie zależy od rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą ani od wysokości jego pensji zasadniczej. W odniesieniu do osób, które regularnie pracują nocą poza zakładem pracy, pracodawca może zastąpić dodatek ryczałtem. Jego kwota powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy wykonywanej w godzinach nocnych.

Kto może otrzymać blisko 1000 zł więcej do pensji w sierpniu 2026?

Każdy pracownik wykonujący obowiązki w godzinach nocnych ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie ma przy tym znaczenia forma zatrudnienia ani wysokość pensji zasadniczej. Kwota dodatku zależy przede wszystkim od liczby godzin przepracowanych nocą oraz od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Aby obliczyć dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej, kwotę minimalnego wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin pracy obowiązujących w danym miesiącu. Następnie wyliczoną stawkę godzinową mnoży się przez 20 proc. Uzyskaną kwotę trzeba jeszcze pomnożyć przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych nocą w danym miesiącu.

Przykład Pan Artur w sierpniu przepracuje 80 godzin w porze nocnej. Jaką kwotę dodatku za pracę w godzinach nocnych otrzyma? W sierpniu 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 160 godzin. Stawka godzinowa wynosiła więc: 4 806 zł ÷ 160 godz. = 30,04 zł Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki: 30,04 zł × 20% = 6,01 zł Pan Artur przepracuje w sierpniu 80 godzin w porze nocnej. Z tego tytułu otrzymał dodatek w wysokości: 6,01 zł x 80 = 480,80 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w sierpniu jest najwyższy z możliwych w tym roku kalendarzowym. Jeżeli pracownik przepracuje w sierpniu 160 godzin w porze nocnej, otrzyma:

• 160 godz. × 6,01 zł = 961,60 zł

Po zaokrągleniu jest to kwota zbliżona do 1000 zł.

Miesiąc Liczba godzin pracy Stawka za 1 godz. pracy Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%) Styczeń 160 30,04 zł 6,01 zł Luty 160 30,04 zł 6,01 zł Marzec 176 27,31 zł 5,46 zł Kwiecień 168 28,61 zł 5,72 zł Maj 160 30,04 zł 6,01 zł Czerwiec 168 28,61 zł 5,72 zł Lipiec 184 26,12 zł 5,22 zł Sierpień 160 30,04 zł 6,01 zł Wrzesień 176 27,31 zł 5,46 zł Październik 176 27,31 zł 5,46 zł Listopad 160 30,04 zł 6,01 zł Grudzień 160 30,04 zł 6,01 zł

Obowiązujące zasady ustalania dodatku za pracę w porze nocnej budzą zastrzeżenia, ponieważ jego wysokość – wynosząca 20 proc. stawki godzinowej obliczanej na podstawie płacy minimalnej – nie uwzględnia rzeczywistych zarobków pracownika ani obciążeń wynikających z wykonywania obowiązków nocą. Takie argumenty przedstawiono w petycji obywatelskiej, która w lutym tego roku trafiła do Sejmu.

Autor petycji podkreśla, że pracownik otrzymuje obecnie zaledwie kilka złotych dodatku za każdą godzinę pracy nocnej, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, zakresu odpowiedzialności czy negatywnego wpływu takiego trybu pracy na zdrowie.

Dlatego zaproponowano zmianę przepisów, zgodnie z którą dodatek za pracę w nocy byłby obliczany jako określony procent faktycznej stawki godzinowej danego pracownika. Jak taka zmiana wyglądałaby w praktyce?

Miesięczne wynagrodzenie pana Artura, opisanego w poprzednim przykładzie, wynosi 7595 zł brutto. W sierpniu przepracuje on 80 godzin w porze nocnej. Ile wyniósłby należny mu dodatek, gdyby jego wysokość obliczano na podstawie faktycznej stawki godzinowej pracownika?

W sierpniu 2026 roku stawka godzinowa pana Artura wynosiłaby:

7595 zł ÷ 160 godz. = 47,47 zł

Dodatek za każdą godzinę pracy nocnej stanowiłby 20 proc. tej kwoty:

47,47 zł × 20 proc. = 9,49 zł

Ponieważ pan Artur przepracuje w nocy łącznie 80 godzin, otrzymałby dodatek w wysokości:

9,49 zł × 80 godz. = 759,20 zł

To o 278,40 zł więcej niż dotychczas.

Petycja obywatelska zakładająca, że dodatek za pracę w porze nocnej powinien być obliczany na podstawie faktycznej stawki godzinowej pracownika, wpłynęła do Sejmu 18 lutego 2026 roku. 10 czerwca 2026 roku Sejmowa Komisja ds. Petycji uchwaliła w tej sprawie dezyderat. Teraz sprawą zajmie się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.